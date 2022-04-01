Налетчиков, стрелявших женщине в живот из-за сумки с деньгами, будут судить в Самарской области

По версии следствия, в ноябре 2021 г. водитель, доставлявший товар в продуктовые магазины, решил напасть на главбуха одной из торговых точек, которая ежедневно проводила инкассацию денег. Мужчина нашел двух сообщников и заранее приобрел огнестрельное оружие.
28 ноября 2021 г. сообщники выследили жертву и напали, когда та вышла из машины. Один из налетчиков выстрелил женщине в живот. При этом пострадавшая не оказывала сопротивления и выкинула сумку, в которой было более 383 тыс. рублей. Мужчины забрали деньги и скрылись.
Медикам удалось спасти жизнь потерпевшей.
Подозреваемых задержали сотрудники О МВД России по Новокуйбышевску.