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Налетчиков, стрелявших женщине в живот из-за сумки с деньгами, будут судить в Самарской области

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В Самарской области в суд направили уголовное дело трех мужчин, обвиняемых в разбое, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в ноябре 2021 г. водитель, доставлявший товар в продуктовые магазины, решил напасть на главбуха одной из торговых точек, которая ежедневно проводила инкассацию денег. Мужчина нашел двух сообщников и заранее приобрел огнестрельное оружие.

28 ноября 2021 г. сообщники выследили жертву и напали, когда та вышла из машины. Один из налетчиков выстрелил женщине в живот. При этом пострадавшая не оказывала сопротивления и выкинула сумку, в которой было более 383 тыс. рублей. Мужчины забрали деньги и скрылись.
Медикам удалось спасти жизнь потерпевшей.

Подозреваемых задержали сотрудники О МВД России по Новокуйбышевску.

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Назад. 01 апреля 2022
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