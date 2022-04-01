Баскетбольная "Самара" на выезде переиграла "Иркут" - 79:67

01.04.2022 14:16 Читали 13

В первом матче четвертьфинальной серии "Самара" на выезде переиграла "Иркут" - 79:67.

Самарцы усилиями Евгения Фидия и Максима Шелекето вполне уверенно начали матч. Несколько минут хозяева не отпускали нашу команду дальше пяти-шести очков - но стоило Игорю Смыгину и Максиму Барашкову попасть издали, а Максиму Дыбовскому добавить "2+1", разница стала двузначной: 29:16 по итогам стартового периода. Дальние выстрелы Максима Шелекето, Максима Барашкова и Игоря Смыгина в течение трех минут второй четверти лишь укрепили преимущество "Самары" - 40:22. После этого гости немного сбавили обороты, позволив иркутянам сократить отставание до 11 очков (47:36 за минуту до большого перерыва), но отдыхать ушли все же при солидных "+16" - 52:36.

В третьей десятиминутке хозяева предприняли еще одну попытку погони, но большего, чем подобраться в счете на дистанцию в 12 очков (56:44), наша команда им не позволила: Максим Дыбовский и Алексей Нестеров своими попаданиями остудили порыв иркутян - и перед заключительным периодом наша команда имела вроде бы комфортные "+14" (66:52). Но "Иркуту" понадобилось каких-то три минуты, чтобы вернуть встрече полноценную интригу: 68:63. Те же полные напряжения пять очков разницы были и за три минуты до финальной сирены (72:67) - и как же вовремя попал со средней Максим Дыбовский! Времени у хозяев оставалось еще достаточно - но шансов перевернуть игру самарцы им уже не дали.

79:67 - есть первая победа в плей-офф.