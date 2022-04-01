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ПСБ: Индекс МосБиржи второй день к ряду крепнет, формируя локальный восходящий тренд

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Егор Жильников, главный аналитик ПСБ:

"Сегодня на отечественном рынке акций первый день с конца февраля, когда торги проходят в стандартном режиме с возможностью открытия коротких позиций для профучастников рынка (банки, брокеры и т. д.). Тем не менее, судя по ходу торгов, инвесторы не спешили с продажами, активно скупая заметно подешевевшие активы фондового рынка. В результате чего индекс МосБиржи (+6,7%) поднялся выше отметки 2680 пунктов, приблизившись к мартовским максимумам.

В лидерах роста был финансовый сектор (Сбербанк: +6,4%; TCS Group: +10,6%; ВТБ: +13,9% МосБиржа: +7,6%) при поддержке сильного рубля и заметной перепроданности бумаг, которые двигались "хуже рынка". Отметим, последние новости о том, что оплата газа в рублях будет осуществляться через Газпромбанк, который будет конвертировать иностранную валюту.

Уверенно выглядели и наиболее ликвидные фишки нефтегазового сектора (Газпром: +11%; Роснефть: +13,1%; ЛУКОЙЛ: +5,9%; Сургутнефтегаз: +9,8%), поддерживаемые высокими ценами на нефть и газ.

Фаворитами роста на рынке стали акции, демонстрировавшие более сдержанную динамику днями ранее. Например, OZON (+32,9%) и ГК ПИК (+10,3%), ориентированные на внутренний рынок и менее подверженные санкционному давлению. Отметим, что внутренний банк компании OZON исключен из SDN списка.

В аутсайдерах торгов оказались перекупленные днем ранее акции Распадской (-1,4%) и малоликвидные Черкизово (-2,7%).

Мы полагаем, что на данный момент потенциал роста не выглядит ограниченным. Однако завтра, из-за эффекта пятницы, инвесторы могут частично закрыть свои прибыльные позиции и мы сможем увидеть индекс МосБиржи у отметки 2600 пунктов".

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Новости

Назад. 01 апреля 2022
ПСБ: Индекс МосБиржи второй день к ряду крепнет, формируя локальный восходящий тренд

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