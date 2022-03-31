ВСК застраховала здоровье работников на опасных производственных объектах "Мурманскводоканала"

Страховая защита действует до марта 2024 года. Согласно договору, застрахованы оказались 11 опасных производственных объектов "Мурманскводоканала" с классом опасности не выше III. В случае аварии на объектах необходимо будет возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Стоимость контракта составила почти 400 тысяч руб.
"К нам часто обращаются партнеры, владеющие и управляющие различными предприятиями жизнедеятельности. Несмотря на свою важную роль, эти объекты подвергают риску персонал, которому в такие моменты требуется защита. Поэтому ВСК не остается в стороне и всегда готова оказать помощь при ущербе здоровью работников или имуществу третьих лиц. Уверены, в Мурманскводоканале" останутся довольны нашим сотрудничеством", — отметила Наталья Широкая, директор Мурманского филиала Страхового Дома ВСК.
"Мурмансводоканал" существует с 1931 года. Предприятие обеспечивает все население города чистой водопроводной водой, проводит ремонтные работы на месте аварий. Сейчас в его обслуживании находятся более 500 километров сетей.