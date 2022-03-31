16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК застраховала здоровье работников на опасных производственных объектах "Мурманскводоканала"

Читали 9

Мурманский филиал Страхового Дома ВСК защитил здоровье работников опасных производственных объектов Государственного областного унитарного предприятия "Мурманскводоканал".

Страховая защита действует до марта 2024 года. Согласно договору, застрахованы оказались 11 опасных производственных объектов "Мурманскводоканала" с классом опасности не выше III. В случае аварии на объектах необходимо будет возместить ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Стоимость контракта составила почти 400 тысяч руб.

"К нам часто обращаются партнеры, владеющие и управляющие различными предприятиями жизнедеятельности. Несмотря на свою важную роль, эти объекты подвергают риску персонал, которому в такие моменты требуется защита. Поэтому ВСК не остается в стороне и всегда готова оказать помощь при ущербе здоровью работников или имуществу третьих лиц. Уверены, в Мурманскводоканале" останутся довольны нашим сотрудничеством", — отметила Наталья Широкая, директор Мурманского филиала Страхового Дома ВСК.

"Мурмансводоканал" существует с 1931 года. Предприятие обеспечивает все население города чистой водопроводной водой, проводит ремонтные работы на месте аварий. Сейчас в его обслуживании находятся более 500 километров сетей.

Версия для печати

Новости

Назад. 31 марта 2022
ВСК застраховала здоровье работников на опасных производственных объектах "Мурманскводоканала"

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Культура и стиль

Тренды маникюра весны 2022

Наступила весна, на улице теплеет, мы потихоньку снимаем с себя тёплое и темное и меняем одежду на нежную и легкую. А каждой любительнице маникюра хочется внести свежесть и легкость не только в жизнь, но и во внешность! А аккуратные и ухоженные ноготочки — это визитная карточка девушки. Поэтому сегодня рассмотрим главные тренды сезона "весна 2022" вместе с мастером по маникюру Анной Бельсковой.

Люди

Фотосессия, рекламная кампания и стратегия продвижения: самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки

Пользователи специального налогового режима могут подавать заявки на получение услуг по продвижению их проектов. Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес 63» запустили сразу несколько инструментов, направленных на выстраивание коммуникаций с клиентами, грамотное оформление социальных сетей, профессиональную разработку контент-стратегии и др.

В Самаре прошла творческая встреча с Татьяной Навкой

В СКК "Дворец спорта" 26 марта прошла творческая встреча с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Пообщаться со звездой в рамках проекта Общественной палаты Самарской области "Творцы счастья" пришли ребята из многодетных семей, занимающиеся фигурным катанием, и их наставники.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она