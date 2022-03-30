Спрос на страхование ипотеки увеличился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом

30.03.2022 15:44 Читали 10

Финансовый маркетплейс "Сравни" совместно со Страховым Домом ВСК отметили рост спроса на страхование ипотеки в феврале и марте нынешнего года.

По данным маркетплейса "Сравни" за последние два месяца количество проданных полисов по защите ипотечных кредитов выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего заемщики страхуют имущество (43%), далее по популярности следуют страхование жизни (31%) и комбинированный полис "страхование жизни и имущества" (26%).

Наибольший процент страховых полисов заключен на ипотечные договоры с остатком выплат от одного до двух миллионов рублей (36%), от двух до трех миллионов (24%) и на договоры с остатком выплат до миллиона (19%). Наименьшее количество полисов заключены на договоры с остатком от 11 до 15 миллионов рублей (менее 1%).

Программы на страхование ипотечного жилья чаще всего приобретают мужчины (58%). За последний год доля полисов, приобретенных ими, увеличилась на 2 п. п. Наиболее активные покупатели полисов — люди в возрасте от 33 до 37 лет (27,5%), а также заемщики от 28 до 32 лет (24%) и от 38 до 42 лет (17%). Наименее активными покупателями полисов стали люди в возрасте от 18 до 22 лет (менее 1%).

"Страхование ипотечного кредита — надежное и востребованное решение, тем более, полис обходится несоизмеримо дешевле, чем риск потерять деньги без него: самые дорогие — в Москве — стоят от 8 до 9 тысяч, но по стране средняя цена опускается почти в два раза — примерно до 5 тысяч. Многие заемщики это понимают, поэтому активнее защищают себя от непредвиденных потерь. По данным ВСК, чаще всего это происходит в Москве, Петербурге, Уфе, Ростове, Краснодаре, Новосибирске, Тюмени, Иркутске, а также на Дальнем Востоке и Алтае", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"В новых реалиях рынок страхования ипотеки может сильно измениться, но стоит учитывать, что за предыдущие годы был сформирован большой портфель ипотечных кредитов, который потребует пролонгации страховок в будущем. Сейчас заемщики нуждаются в экономии ресурсов, поэтому к выбору страховки они будут подходить более внимательно. Наша первоочередная задача — показать клиенту наиболее выгодные предложения и оказать поддержку на всех этапах оформления страховки", — рассказал директор по развитию страхового бизнеса Сравни Александр Крайник.