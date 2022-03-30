16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

На трассе под Новокуйбышевском столкнулись восемь автомобилей

Читали 25

Во вторник, 29 марта, на 4 км автодороги Самара - Волгоград - Новокуйбышевск произошло столкновение восьми транспортных средств, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, за медицинской помощью в настоящий момент никто не обращался.

Сейчас стражи порядка работают на месте происшествия, регулируют движение, оказывают помощь автолюбителям, оформляют необходимые документы.

"По предварительным данным, причиной столкновения стали неблагоприятные погодные условия", - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские предупреждает о наличии гололедицы на дорогах региона и рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками. Нужно учитывать, что из-за гололеда сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз.

Версия для печати

Новости

Назад. 30 марта 2022
Спрос на страхование ипотеки увеличился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом
"Ростелеком" лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 года
На трассе под Новокуйбышевском столкнулись восемь автомобилей
Еще несколько предприятий региона включены в федеральный список системообразующих
Виктор Кудряшов: наша задача – помочь людям вернуться к нормальной жизни
Фотосессия, рекламная кампания и стратегия продвижения: самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Культура и стиль

Тренды маникюра весны 2022

Наступила весна, на улице теплеет, мы потихоньку снимаем с себя тёплое и темное и меняем одежду на нежную и легкую. А каждой любительнице маникюра хочется внести свежесть и легкость не только в жизнь, но и во внешность! А аккуратные и ухоженные ноготочки — это визитная карточка девушки. Поэтому сегодня рассмотрим главные тренды сезона "весна 2022" вместе с мастером по маникюру Анной Бельсковой.

Люди

Фотосессия, рекламная кампания и стратегия продвижения: самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки

Пользователи специального налогового режима могут подавать заявки на получение услуг по продвижению их проектов. Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес 63» запустили сразу несколько инструментов, направленных на выстраивание коммуникаций с клиентами, грамотное оформление социальных сетей, профессиональную разработку контент-стратегии и др.

В Самаре прошла творческая встреча с Татьяной Навкой

В СКК "Дворец спорта" 26 марта прошла творческая встреча с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Пообщаться со звездой в рамках проекта Общественной палаты Самарской области "Творцы счастья" пришли ребята из многодетных семей, занимающиеся фигурным катанием, и их наставники.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она