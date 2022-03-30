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Виктор Кудряшов: наша задача – помочь людям вернуться к нормальной жизни

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу приема и размещения вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей на территории Самарской области. На нем обсудили готовность пунктов временного размещения, обеспечения людей всем необходимым, вопросы организации транспортного сопровождения и оказания медицинской помощи.

Накануне, 28 марта, в регион прибыл третий спецпоезд — 445 человек, в их числе 102 ребенка. На вокзале прибывших встречали сотрудники социальных служб, врачи, волонтеры, представители МЧС. Напомним, в конце февраля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о готовности региона принять более 1000 переселенцев с территории Донбасса.

Совещание было посвящено вопросам приема и размещения переселенцев. О готовности новых пунктов временного размещения к приему граждан сообщили главы Самары, Тольятти, муниципальных районов Ставропольский, Безенчукский, Кинель-Черкасский и Сергиевский. Пункты размещения сформированы на базе отдельных оздоровительных лагерей, санаториев и хостелов. Везде организовано горячее питание, условия для спокойного и комфортного быта.  Несут дежурство медицинские работники, штат психологов, специалисты по безопасности.

На совещании обсудили вопрос об обеспечении прибывающих теплой одеждой – не у всех была возможность взять в дорогу личные вещи.

«Этот вопрос и другие будут решаться в кратчайшие сроки, у нас много благотворителей, желающих оказать такую помощь, мы также готовы оперативно выделить бюджетные средства», — отметил Виктор Кудряшов.

Председатель Правительства обратился к главам муниципалитетов с вопросом, оборудованы ли в ПВР детские игровые комнаты для детей младшего возраста, есть ли доступ к инфраструктуре и товарам первой необходимости. Главы городов и районов сообщили, что держат этот вопрос на личном контроле, и пункты временного размещения оснащены всем необходимым.

Обсудили вопросы обеспечении сим-картами и банковскими картами, готовности учебных заведений к оказанию образовательных услуг.

«Наша задача – помочь людям как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Прошу продумать и культурные, досуговые программы. Возможно, это не является первоочередной задачей, но это тоже станет проявлением нашей заботы, поможет адаптироваться в обществе», — подчеркнул председатель областного Правительства.

  Детально обсудили на совещании возможность приема четвертой группы переселенцев – также из Мариуполя. О готовности временных пунктов сообщили главы отдельных муниципальных районов и города Новокуйбышевска. Муниципальные власти и сотрудники органов власти подтвердили полную готовность обеспечить необходимые условия прибывающим.

В пунктах временного размещения разворачивается работа по оформлению документов – это необходимо прежде всего для оперативного начисления и перевода денежной выплаты для вынужденных переселенцев. Как сообщила министр социально-демографической политики Самарской области Регина Воробьева, все, кто прибыл с первой группой, к настоящему времени получили выплату в размере 10 000 рублей.

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