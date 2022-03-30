Фотосессия, рекламная кампания и стратегия продвижения: самозанятым Самарской области доступны новые меры поддержки

30.03.2022 08:30 Читали 31

Пользователи специального налогового режима могут подавать заявки на получение услуг по продвижению их проектов. Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес 63» запустили сразу несколько инструментов, направленных на выстраивание коммуникаций с клиентами, грамотное оформление социальных сетей, профессиональную разработку контент-стратегии и др.

Одним из них стала услуга по оформлению аккаунтов и стартовому продвижению в соцсетях. Это специальный пакет услуг, который позволит сформулировать поэтапную стратегию развития проекта в социальных сетях, установить контакт с целевой аудиторией и настроить продажи. В комплекс входит стартовая консультация маркетолога, разработка индивидуального плана развития бизнеса, визуальное оформление аккаунта проекта в социальной сети, промо-фотосессия для проекта от профессионального фотографа, проведение тестовой рекламной кампании в социальной сети, а также разработка контент-стратегии для аккаунта от практикующих smm-специалистов и маркетинговых агентств.

Заявку на получение услуги уже оформила основатель мастерской керамических изделий «Танин круг» Татьяна Фролова. Она уже пять лет занимается созданием посуды и предметов декора, а также проводит мастер-классы для детей и взрослых. Статус самозанятого самарчанка получила в прошлом году и теперь активно использует меры поддержки, доступные для предпринимателей, ведущих свою деятельность в легальном поле.

«Я оформила самозанятость для того, чтобы заявить о себе. Это позволяет мне спокойно работать, давать рекламу, а также развивать свою мастерскую, благодаря поддержке региона. Чтобы о моих изделиях и мастер-классах узнавали как можно больше людей, я оформила заявку на получение услуги по продвижению в соцсетях. Очень надеюсь, что попаду в число получателей и смогу применить инструменты и знания, чтобы нарастить число клиентов и увеличить свой доход», — рассказала Татьяна Фролова.

Новая услуга будет способствовать развитию проектов, стимулировать разработку новых продуктов и освоение дополнительных направлений в своем деле. Самозанятых проконсультируют ведущие региональные и федеральные эксперты в сфере маркетинга и SMM. Сейчас экспертная комиссия отбирает 25 участников из общего количества заявок.

Еще одним востребованным региональным инструментом для самозанятых являются кейсы бизнес-услуг. Мера поддержки реализуется уже третий год и остается актуальной и популярной среди плательщиков налога на профдоход. В новый пакет вошли персональная консультация с маркетологом для анализа проекта, профессиональная фотосъемка продукта и создание видеовизитки проекта, а также публикация интервью с самозанятым на едином портале господдержки mybiz63.ru.

Обладатели бизнес-кейсов будут определяться каждый месяц. Чтобы попасть в первый поток, необходимо до 31 марта подать заявку по ссылке, заполнить анкету и подробно рассказать о своем бизнес-проекте. Все поступившие заявки рассмотрит экспертная комиссия. Итоги и имена первых в 2022 году получателей пакета маркетинговых услуг будут объявлены 11 апреля.

Налоговый режим для самозанятых становится все более популярным в Самарской области. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в регионе активно формируются специальные меры, направленные на развитие проектов инициативных и творческих людей. Создание благоприятных условий для начинающих предпринимателей — одно из направлений Стратегии лидерства, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями региона.

Сегодня в Самарской области зарегистрировано более 107 тысяч самозанятых граждан. Их суммарный доход за время действия специального налогового режима (с 1 января 2020 года) превысил 17 млрд рублей.

«Поддержать начинающих предпринимателей на старте – это значит замотивировать их на дальнейшее развитие, показать те возможности, которые создает регион и научить их правильно и активно ими пользоваться. Многие самозанятые не готовы довольствоваться рамками специального налогового режима и стремятся вырасти до уверенного в себе бизнеса со штатом сотрудников, широким кругом потребителей и далекоидущими планами. Для максимально быстрого воплощения таких планов в жизнь, мы работаем над формированием комфортной деловой среды в регионе и расширением линейки мер поддержки для каждой категории предпринимателей», — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.