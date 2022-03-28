16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре прошла творческая встреча с Татьяной Навкой

Читали 20

В СКК "Дворец спорта" 26 марта прошла творческая встреча с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Пообщаться со звездой в рамках проекта Общественной палаты Самарской области "Творцы счастья" пришли ребята из многодетных семей, занимающиеся фигурным катанием, и их наставники.

Татьяна Навка рассказала участникам о своем жизненном пути, трудностях и примерах их преодоления. В ходе беседы затронули также тему запрета на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Татьяна Навка отметила: "Я искренне верю, что эти тяжелые времена, которые мы сейчас проживаем, должны скоро закончиться. Любые печальные события заканчиваются, и жизнь продолжается. И мы, и особенно дети, должны верить в мечту, верить в светлое прекрасное будущее, стараться, трудиться".

Напомним, что проект Общественной палаты "Творцы счастья" (автор — член ОПРФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский) реализуется при поддержке правительства Самарской области с 2019 года, направлен на мотивацию молодежи к позитивному выстраиванию взаимоотношений, независимо от наличия ограничений по возможностям здоровья. На личных примерах герои проекта демонстрируют реальные факты победы над сложными жизненными ситуациями, достижения признания и гармонии в личной жизни.

Так, выдающаяся спортсменка Татьяна Навка рассказала им о том, как развивать свои таланты, преодолевать трудности и воплощать свою мечту в реальность.

Участники беседы, совсем еще юные фигуристы, поинтересовались у спортсменки, какими качествами необходимо обладать, чтобы подняться на высшую ступень Олимпийского пьедестала? "Самое главное — это трудиться, учиться, стремиться, совершенствоваться. И для этого у вас все есть: замечательный каток, тренеры, руководство которое помогает, заботится о вас", — ответила Татьяна Навка.

Спортсменка по достоинству отметила Дворец спорта в Самаре, который был торжественно открыт в сентябре прошлого года, на год раньше запланированного срока, благодаря личному участию губернатора Дмитрия Азарова, его продуктивному диалогу по вопросу возведения спортивного комплекса с федеральным центром и представителями бизнеса в рамках социально-экономического партнерства.

Татьяна Навка высказала пожелание познакомиться также с керлинг-площадкой спортивного комплекса: "Мне очень приятно, что в Самаре появился такой прекрасный новый центр, супер лед — очень качественный. Уютный зал. Сегодня были репетиции, и я очень рада, что мы можем представить в Самаре нашу сказку "Руслан и Людмила", в таких потрясающих для ледовых артистов условиях".

Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, автор проекта "Творцы счастья":

- Татьяна Навка, безусловно, выдающаяся спортсменка. Она — ориентир для наших подрастающих, молодых, талантливых ребят. Сегодня российский спорт переживает сложный период: несправедливые отстранения российских спортсменов от международных соревнований — серьезная демотивация для спортсменов. Поэтому диалог опытного именитого спортсмена с молодым поколением оказался очень актуальным и своевременным. В Самарской области благодаря совместным усилиям правительства, общественных организаций и лично губернатора Дмитрия Азарова созданы условия для развития фигурного катания. Есть лед высокого качества, проводятся многочисленные соревнования областного и общероссийского уровня. А открытый диалог со спортсменкой дал тот мотивационный импульс, который необходим каждому начинающему спортсмену.

Евгения Сантимова, участница проекта "Творцы счастья", воспитанница ДЮСШ-10:

- Я очень ждала этой встречи, мечтала познакомиться с Татьяной Навкой. Встреча придала мне сил, уверенности, я поняла, что для того, чтобы достичь профессиональных высот, надо стремиться, добиваться, не сдаваться, быть терпеливой.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 марта 2022
Федеральный сервисный центр Группы компаний ВСК признан лучшим в России и СНГ в 2021 году
В Самаре прошла творческая встреча с Татьяной Навкой
В ДТП на М-5 погибли два человека
ПСБ отмечает стабильный рост интереса к услугам факторинга
11 рыбаков эвакуировали с дрейфующей льдины на протоке Сухая Самарка
"Крылья Советов" обыграли "Рубин" в контрольном матче - 5:0

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Культура и стиль

Тренды маникюра весны 2022

Наступила весна, на улице теплеет, мы потихоньку снимаем с себя тёплое и темное и меняем одежду на нежную и легкую. А каждой любительнице маникюра хочется внести свежесть и легкость не только в жизнь, но и во внешность! А аккуратные и ухоженные ноготочки — это визитная карточка девушки. Поэтому сегодня рассмотрим главные тренды сезона "весна 2022" вместе с мастером по маникюру Анной Бельсковой.

Люди

В Самаре прошла творческая встреча с Татьяной Навкой

В СКК "Дворец спорта" 26 марта прошла творческая встреча с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Пообщаться со звездой в рамках проекта Общественной палаты Самарской области "Творцы счастья" пришли ребята из многодетных семей, занимающиеся фигурным катанием, и их наставники.

Дмитрий Азаров обсудил с мукомолами и пекарями вопросы продовольственной безопасности

Во вторник, 22 марта, в Тольятти Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с представителями хлебопекарной и мукомольной промышленности ситуацию в отраслях и вопросы продовольственной безопасности. Эта встреча продолжила серию совещаний, которые Глава региона проводит в последние недели с представителями разных отраслей. Это необходимо, чтобы отслеживать ситуацию в экономике и оперативно принимать необходимые решения.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Дмитрий Азаров проверил качество строительства детского сада в селе Ягодное

Во вторник, 22 марта, Губернатор Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Тольятти и Ставропольском районе. Здесь Глава региона побывал на элеваторно-мельничном комплексе «Жито», где обсудил с представителями агропромышленного комплекса региона актуальные вопросы и задачи развития отрасли, а затем проверил качество строительства детского сада на 130 мест в селе Ягодное, построенного по нацпроекту «Демография», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Он и она