Баскетбольная "Самара" проиграла "Руне" - 82:90

25.03.2022 12:30 Читали 13

В заключительном матче регулярного чемпионата "Самара" дома уступила "Руне" - 82:90.

"Самара" начала матч вполне уверенно, какое-то время вела в счете - но у москвичей просто нереально полетело издали: за первую четверть "Руна" реализовала шесть дальних попыток из восьми (хозяева - всего одну). Это позволило гостям вырваться вперед. В начале второго периода отставание самарцев достигло семи очков (26:33) - и вот тут-то наконец пришло время наших снайперов!

Сначала Игорь Смыгин реализовал акробатические "3+1", затем дебютировавший в составе "Самары" Тайрон Харрис сразу же влюбил в себя болельщиков двумя подряд выстрелами из-за дуги - к середине десятиминутки хозяева вернули себе лидерство, 38:36. И тот же Харрис за две минуты до большого перерыва и вновь издали подытоживает ударный отрезок - 19:3 и общие 45:36.

Но уже в начале третьего периода гости сравняли счет - 47:47. Впрочем, тут же Максим Шелекето точен издали, Евгений Фидий несколько раз разбирается с оппонентами под чужим щитом - двухминутный рывок 11:0 возвращает нашей команде инициативу. Ненадолго: "Руна", даже лишившись Федора Ключникова, пустилась в погоню - и одновременно с сиреной об окончании четверти вновь вырвались вперед, 62:63.

Игорь Смыгин, Евгений Фидий и Максим Шелекето, за полторы минуты реализовав три дальние попытки, воодушевили болельщиков. Те, несмотря на непривычно позднее начало матча, продолжили гнать команду вперед. Но и "Руна" уже набрала ход, оторвавшись на четыре-пять очков. С небольшим заделом москвичи входили в концовку - и, по сути, не дали самарцам шансов на спасение.

82:90 - поражение "Самары".