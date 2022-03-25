16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условиях

Читали 16

ПСБ начинает принимать заявки от населения на льготную ипотеку по новым условиям.

Максимальная сумма кредита по ипотеке с господдержкой увеличена с 3 до 12 млн рублей на покупку жилой недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — для приобретения жилья в других регионов РФ. Ставки в рамках льготной программы составят от 11,9%. Условия по "семейной ипотеке", "военной ипотеке" и Дальневосточной ипотеке не меняются.

Размер первоначального взноса по всем программам составляет от 15% стоимости приобретаемого жилья. Максимальный срок кредитования по ипотеке с господдержкой, "военной ипотеке" и "семейной ипотеке" равен 30 лет, по Дальневосточной — 20 лет. Льготные условия распространяются на покупку готового и строящегося жилья от застройщика, а в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) можно также приобрести дом с земельным участком у юридического или физического лица.

"Обновленные условия госпрограммы льготной ипотеки позволят сохранить доступность ипотеки для миллионов российских семей — в текущих макроэкономических условиях ставки льготной ипотеки остаются гораздо более выгодными, чем по стандартным программам. При этом кратное увеличение размера кредита в рамках льготной ипотеки позволяет существенно расширить круг потенциальных заемщиков, которые смогут улучшить жилищные условия, в особенности — в крупных городах. Второй важный фактор — это поддержка строительства жилья. Возобновление льготной ипотеки на новых условиях послужит сильнейшим стимулом для сохранения темпов строительства жилья и стабильного развития этой отрасли экономики", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

Льготная ипотека остается одним из самых востребованных продуктов у населения. В ПСБ с начала марта количество заявок на ипотеку в новостройках в рамках госпрограмм увеличилось более чем на 70%, а их доля в общем объеме выдач выросла в два раза. Наибольшим спросом ипотечные кредиты в рамках льготных программ пользуются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинской области.

Версия для печати

Новости

Назад. 25 марта 2022
ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условиях

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Тренды маникюра весны 2022

Наступила весна, на улице теплеет, мы потихоньку снимаем с себя тёплое и темное и меняем одежду на нежную и легкую. А каждой любительнице маникюра хочется внести свежесть и легкость не только в жизнь, но и во внешность! А аккуратные и ухоженные ноготочки — это визитная карточка девушки. Поэтому сегодня рассмотрим главные тренды сезона "весна 2022" вместе с мастером по маникюру Анной Бельсковой.

Люди

Дмитрий Азаров обсудил с мукомолами и пекарями вопросы продовольственной безопасности

Во вторник, 22 марта, в Тольятти Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с представителями хлебопекарной и мукомольной промышленности ситуацию в отраслях и вопросы продовольственной безопасности. Эта встреча продолжила серию совещаний, которые Глава региона проводит в последние недели с представителями разных отраслей. Это необходимо, чтобы отслеживать ситуацию в экономике и оперативно принимать необходимые решения.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Дмитрий Азаров проверил качество строительства детского сада в селе Ягодное

Во вторник, 22 марта, Губернатор Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Тольятти и Ставропольском районе. Здесь Глава региона побывал на элеваторно-мельничном комплексе «Жито», где обсудил с представителями агропромышленного комплекса региона актуальные вопросы и задачи развития отрасли, а затем проверил качество строительства детского сада на 130 мест в селе Ягодное, построенного по нацпроекту «Демография», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Он и она