Автопарк калужского отделения Роспотребнадзора застрахован ВСК

24.03.2022 16:51 Читали 28

Калужский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области".

Согласно договору, полисами ОСАГО на различный срок действия обеспечены 32 автомобиля. Защита действует до конца ноября 2022 года.

"Сотрудники отделений Роспотребнадзора осуществляют важную деятельность для каждого из нас. Они защищают наши потребительские интересы и здоровье. Для качественной работы им нужны хорошие автомобили, поэтому для нас особенно важно обеспечить защиту их автопарка полисами ОСАГО", — отметил Антон Самсонов, директор Калужского филиала Страхового Дома ВСК.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" является некоммерческой организацией, входящей в структуру Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). В его структуру входят 5 филиалов, а в профессиональный состав — 48 врачей, в том числе 1 кандидат биологических наук, 4 заслуженных врача РФ, 6 Отличников санэпидслужбы, 1 Почетный работник госсанэпидслужбы, 149 средних медицинских работников.