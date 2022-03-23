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В Самарской области достраивают проблемные объекты и выплачивают компенсации пострадавшим участникам долевого строительства

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Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов вместе с руководителями региональных министерств – строительства, энергетики и ЖКХ, здравоохранения – принял участие во всероссийском совещании с представителями строительного блока регионов, которое провел министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Участники совещания рассмотрели вопросы контрактации и кассового исполнения бюджетных ассигнований по реализуемым Минстроем России федеральным проектам и проектам в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. Кроме этого, темами для обсуждения стали восстановление прав граждан – участников долевого строительства, а также реализация в субъектах программ капитального строительства в сфере здравоохранения.

Участниками мероприятия также стали заместители Министра, руководители подведомственных организаций Минстроя России, институтов развития, представители субъектов Российской Федерации, курирующие строительный блок. В заседании также приняли участие Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, Председатель Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и заместитель Министра здравоохранения РФ Наталья Хорова.

«Задача вовлечения финансовых средств в строительный процесс сегодня является основной, это позволит не только построить необходимые объекты, сохранить и обеспечить права и интересы граждан, но и поддержать подрядчиков и производителей строительных материалов», – подчеркнул Ирек Файзуллин.

Также глава минстроя России рассказал о мерах поддержки, которые сегодня находятся в проработке и будут представлены в ближайшее время. Среди них возмещение расходов застройщиков на проектное финансирование. «В связи с изменением условий кредитования застройщиков, связанных с изменением ключевой ставки Центрального Банка России, прорабатывается программа по их субсидированию. Сейчас с Минфином сверяем параметры программы и объем расходов бюджета», – сказал он.

Кроме этого, сегодня рассматриваются дополнительные возможности по доработке ипотечных программ. Особое внимание было уделено контрактации и кассовому освоению по программам, курируемым Минстроем России. В рамках выделенных лимитов по программам в 2022 году запланировано строительство 761 объекта, из которых уже завершена контрактация на проведение строительно-монтажных работ для 535 объектов.

Одной из тем обсуждения также стало восстановление прав граждан –участников долевого строительства. Вопрос защиты прав дольщиков сегодня находится на особом контроле Президента, Правительства РФ и Минстроя России. В 2021 году количество проблемных объектов сократилось на 325. Значительную роль в решении задач по восстановлению прав участников долевого строительства играют региональные органы государственной власти. Восстановление прав граждан за счет механизмов субъектов Российской Федерации осуществляется на основании утвержденных региональных дорожных карт, в рамках которых уже решены вопросы 27,9 тыс. граждан в отношении 339 объектов. Кроме того, в настоящее время продолжается работа Фонда развития территорий по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства.

В Самарской области к настоящему времени в единый реестр проблемных объектов на территории Самарской области включены 32 многоквартирных жилых дома общей площадью 343 тысячи квадратных метров, удовлетворения прав требований ожидают 3070 участников долевого строительства.

Из 32 объектов, включенных в ЕРПО, права граждан по 24 домам (2763 дольщика, 75%) будут удовлетворены с использованием механизмов Фонда развития территорий, при решении вопросов по 8 объектам (307 дольщиков, 25%) будут задействованы механизмы региона.

В настоящее время Фондом приняты решения по денежным выплатам 746 дольщикам 12 домов. По 11 объектам принято решение завершить строительство – это позволит удовлетворить права 1770 дольщиков, еще по 287 дольщикам двух домов ожидается решение о предоставлении выплат Фондом в текущем году.

С использованием механизмов региона ведется строительство двух проблемных объектов (139 граждан), по одному дому идет проектирование (121 человек). Права дольщиков по трем домам будут удовлетворены в рамках закона о банкротстве.

Восстановление прав по всем объектам планируется завершить не позднее окончания 2023 года.

По итогам совещания Виктор Кудряшов поручил областному минстрою подготовить и направить в федеральный центр заявки на привлечение дополнительных финансовых ресурсов.

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