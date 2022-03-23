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Дмитрий Азаров проверил качество строительства детского сада в селе Ягодное

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Во вторник, 22 марта, Губернатор Дмитрий Азаров проводит рабочий день в Тольятти и Ставропольском районе. Здесь Глава региона побывал на элеваторно-мельничном комплексе «Жито», где обсудил с представителями агропромышленного комплекса региона актуальные вопросы и задачи развития отрасли, а затем проверил качество строительства детского сада на 130 мест в селе Ягодное, построенного по нацпроекту «Демография», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.

Окончания работ по возведению нового детского сада в Ягодном ждали с нетерпением. Прежде на все село был только один государственный сад, и количество очередников в дошкольное учреждение с каждым годом увеличивалась.

Двери детского сада «Ягодка» были открыты для ребят 1 февраля, и буквально в течение месяца группы были укомплектованы.

Сейчас в дошкольном учреждении открыто 6 групп, из них 2 ясельные, сообщила руководитель детского сада Наталья Додина. В штате 9 педагогов, в том числе логопеды, психологи, музыкальный работник – все они жители села Ягодное.

Фасад двухэтажного здания выполнен в ярких цветах и напоминает фигуры игры «Тетрис». На территории дошкольного учреждения – теневые навесы и оборудованные спортивные площадки. Предусмотрено все для обеспечения безопасности ребят: здание оборудовано системами противопожарной защиты, видеонаблюдения, охранной сигнализации, системой охраны входов в здание, установлено ограждение.

Родители признаются: дети идут в садик с удовольствием. «Нам здесь все нравится: замечательные воспитатели, новое оборудование, новые кроватки. Чистый, свежий садик, находится в хорошем месте. Раньше в детский сад были огромные очереди, со старшим ребенком мы дождались своей очереди только когда ему исполнилось 4,5 года», — делится Алена Шубина. Ее младшему сыну 3 года, и он уже 2 месяца посещает детский сад «Ягодка».

Губернатор осмотрел спортивный и музыкальный залы, помещения групп и пищеблока, кабинет логопеда, где проходило занятие с использованием оборудования «Умное зеркало». «Ребята во время интерактивного занятия погружаются в волшебный мир со сказочными героями, выполняют задания на звукопроизношение, на развитие мелкой моторики. «Умное зеркало» позволяет им следить за правильностью выполнения заданий. Результаты очень хорошие, а главное — детям интересно», — рассказала Главе региона логопед Светлана Лабодина.

 «Очень надеюсь, что садик станет настоящим вторым домом для ребят. Конечно, новый дом нужно обживать. Уверен, что со временем здесь будет становиться только  уютнее, — отметил Губернатор. — Рад, что садик так нравится родителям и детям».

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