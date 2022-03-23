Самарские таможенники остановили ехавший в Казахстан поезд с 488 т пшеницы и 67 т сахара

23.03.2022 17:47 Читали 31

Сотрудники Самарской таможни не дали вывезти из страны крупную партию зерна и сахара, сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенники обнаружили груз — 488 тонн пшеницы и 67 тонн сахарного песка на железнодорожной станции Илецк-1 в Оренбургской области. Товар планировали вывезти в Казахстан.

Восемь вагонов с зерном и вагон с сахаром вернут отправителю.

Всего с момента введения ограничений Самарская таможня остановила 21 грузовик с товарами, которые теперь нельзя вывозить из РФ: 20 тонн ячменя, 26 тонн бытовой техники, 7,5 тонн автозапчастей, 36 тонн трансформаторов и их комплектующих, а также технологическое оборудование для предприятий питания.