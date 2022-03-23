ВСК застраховала здоровье работников АО "Ленэнергоспецремонт"

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, застраховано около 250 сотрудников акционерного общества "Ленэнергоспецремонт". Им будет предоставлена круглосуточная помощь в медицинских учреждениях. Программа распространяется на весь мир. Стоимость контракта составила более 11 млн рублей.
В страховую защиту вошли амбулаторно-поликлиническое обслуживание, помощь на дому, стоматология, коммерческая скорая и неотложная медицинская помощь, стационарное обслуживание (плановые и экстренные госпитализации), обслуживание в медицинских научных центрах, телемедицина, услуга "Антиклещ", временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая или заболевания, смерть.
"Работники важных предприятий жизнедеятельности часто подвержены риску для своего здоровья. Поэтому важно иметь защиту от последствий каких-либо несчастных случаев. Мы рады оказать эту помощь сотрудникам "Ленэнергоспецремонта". Уверен, оно будет плодотворным для обеих сторон", — отметил Владимир Пыстин, директор Санкт-Петербургского филиала Страхового Дома ВСК.
АО "Ленэнергоспецремонт" — 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Россети Ленэнерго". Предприятие осуществляет деятельность в области инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора; строительство местных линий электропередачи и связи, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; производство электромонтажных работ и прочие.