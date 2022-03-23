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ВСК застраховала здоровье работников АО "Ленэнергоспецремонт"

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Страховой Дом ВСК защитил работников АО "Ленэнергоспецремонт" универсальными полисами добровольного личного страхования.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, застраховано около 250 сотрудников акционерного общества "Ленэнергоспецремонт". Им будет предоставлена круглосуточная помощь в медицинских учреждениях. Программа распространяется на весь мир. Стоимость контракта составила более 11 млн рублей.

В страховую защиту вошли амбулаторно-поликлиническое обслуживание, помощь на дому, стоматология, коммерческая скорая и неотложная медицинская помощь, стационарное обслуживание (плановые и экстренные госпитализации), обслуживание в медицинских научных центрах, телемедицина, услуга "Антиклещ", временное расстройство здоровья в результате несчастного случая, постоянная утрата трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая или заболевания, смерть.

"Работники важных предприятий жизнедеятельности часто подвержены риску для своего здоровья. Поэтому важно иметь защиту от последствий каких-либо несчастных случаев. Мы рады оказать эту помощь сотрудникам "Ленэнергоспецремонта". Уверен, оно будет плодотворным для обеих сторон", — отметил Владимир Пыстин, директор Санкт-Петербургского филиала Страхового Дома ВСК.

АО "Ленэнергоспецремонт" — 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Россети Ленэнерго". Предприятие осуществляет деятельность в области инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора; строительство местных линий электропередачи и связи, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения; производство электромонтажных работ и прочие.

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Назад. 23 марта 2022
ВСК застраховала здоровье работников АО "Ленэнергоспецремонт"

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