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"Ростелеком" наладил контакт службы соцподдержки с жителями Самарской области

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"Ростелеком" организовал горячую линию для приема обращений по вопросам помощи семьям с детьми в региональном центре обеспечения социальной поддержки населения Самары. Сервис создан на базе виртуальной АТС оператора, объединившей в единую сеть 30 телефонных номеров.

Жители губернии, позвонив на многоканальный номер 8 800 100 56 61, могут получить консультацию по выплатам, задать вопросы о льготах и оставить заявку на их оформление. Функция аналитики речи виртуальной АТС по ключевым сообщениям распределяет звонки между профильными специалистами и помогает контролировать качество обслуживания по заданным параметрам.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"В сутки контактный центр принимает более 500 звонков. Нам необходимо было не только снизить нагрузку на операторов, но и сократить время ожидания граждан на линии. Благодаря многоканальной связи, алгоритмам перераспределения звонков и аналитике речи эти задачи были решены. Теперь людям стало гораздо проще дозвониться в соцподдержку".

Регина Воробьева, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области:

"За два последних года количество обращений жителей губернии за социальной помощью значительно возросло. Чтобы вопросы граждан решались быстрее, мы прибегли к помощи цифровых технологий. Пока на звонки отвечают девять специалистов, в дальнейшем количество операторов увеличится более чем в три раза. Кроме того, для информирования семей с детьми о возможности получения государственных услуг мы планируем запустить автообзвон".

Виртуальная АТС позволяет создавать реестр короткой нумерации. Благодаря этому сотрудники разных подразделений, в том числе расположенных в районных центрах губернии, могут друг другу звонить по внутренней сети бесплатно.

Узнать подробнее о сервисе и оставить заявку на его подключение можно на сайте "Ростелекома", в центрах продаж и обслуживания клиентов компании или по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.

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Назад. 21 марта 2022
"Ростелеком" наладил контакт службы соцподдержки с жителями Самарской области
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