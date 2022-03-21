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Здоровье сотрудников "Волгодонской тепловой генерации" под защитой ВСК

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Страховой Дом ВСК защитил полисами добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников компании ООО "Волгодонская тепловая генерация".

Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, под программу защиты попали почти 200 сотрудников "Волгодонской тепловой генерации". Получить медицинскую помощь по полису ДМС они смогут в более чем 30 лечебно-профилактических учреждениях Ростова-на-Дону и Волгодонска. Она включает в себя амбулаторно-поликлиническую помощь, выезд бригады скорой и неотложной помощи, диагностические лабораторные и инструментальные исследования, физиолечение, стоматологическое лечение, консультации и другие профессиональные услуги врачей, а также стационарное лечение. Цена контракта составила более 3 млн рублей.

"Работники крупных производств, к сожалению, более подвержены проблемам со здоровьем. Поэтому они и нуждаются в качественной медицине. Мы были рады оформить программу защиты сотрудников "Волгодонской тепловой генерации". Наш полис ДМС позволяет получить хорошую медицинскую помощь и при этом активно развивается уже 30 лет. Сегодня каждый клиент может решить любой вопрос полностью через онлайн-сервисы, так что, уверены, проблем у наших партнеров не возникнет", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

"Волгодонская тепловая генерация" более пяти лет надежно и качественно обеспечивает потребителей тепловой и электрической энергией и является основным источником теплоснабжения Волгодонска. Организация управляет Волгодонской ТЭЦ-2 и входит в состав "Лукойла".

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Назад. 21 марта 2022
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