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"Крылья Советов" обыграли "Сочи" - 3:2

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В 22-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на стадионе "Фишт" встречались с "Сочи".

Первый гол самарцы забили на последней минуте первого тайма. Отличную передачу с фланга Антона Зиньковского замкнул Максим Глушенков, в касание отправив мяч в ворота Сослана Джанаева — 0:1. На 63 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Сергей Терехов. На 78 минуте за фол Родриго на Антоне Зиньковском был назначен пенальти, который уверенно реализовал Юрий Горшков — 0:2.

На 80 минуте вышедший на замену Георгий Мелкадзе сократил разрыв в счете — 1:2. Через четыре минуты хозяева поля сравняли счет. Навес Ивелина Попова в касание замкнул Артем Макарчук — 2:2. На последней минуте матча Антон Зиньковский красивым ударом из-за штрафной отправил мяч в стеку ворот "Сочи" и установил окончательный победный счет в матче — 2:3.

В следующем туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Уфу". Игра состоится в субботу, 2 апреля, в 15:00.

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Назад. 21 марта 2022
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