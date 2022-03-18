ВСК: в новых условиях строительно-монтажные риски страховщики возьмут на себя

18.03.2022 19:15 Читали 9

Директор Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК Максим Сухов выступил с докладом по теме страхования строительного бизнеса в рамках III Форума недвижимости, который состоялся 16 марта на базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области.

В рамках выступления Максим Сухов рассказал о страховании строительного бизнеса в новых экономических условиях, в частности о преимуществах финансовой защиты от строительно-монтажных рисков. Так, страхование позволяет исключить неопределенности при финансовом планировании, выстраивать доверительные отношения между заказчиком и подрядчиком, снизить репутационные риски. Кроме того, страховщик осуществляет дополнительный контроль строительно-монтажных работ, что является важным фактором обеспечения качества сдаваемого объекта.

Застраховать можно как сами возводимые конструктивные элементы здания, так и оборудование и стройтехнику, гражданскую ответственность перед третьими лицами, непредвиденные расходы из-за задержки ввода объекта в эксплуатацию, а также ответственность застройщика на период послепусковых гарантийных обязательств.

Кроме того, строительная сфера тесно связана с рынком ипотеки — только за 2021 год российские банки выдали почти 2 млн кредитов на покупку недвижимости, объем займов составил рекордные 5,7 трлн рублей, что на 28% выше, чем годом ранее. За три квартала прошлого года объем взносов по страхованию жизни ипотечных заемщиков вырос на 51% — до 99,3 млрд рублей, а страховые премии по страхованию заёмщиков от несчастных случаев и болезней увеличились на 40,1%, до 200,8 млрд рублей. На сегмент страхования жизни и здоровья заемщиков пришлось более трети совокупного прироста страхового рынка.

Ипотечное страхование, покрывающее такие риски как жизнь и здоровье заемщика, а также ущерб приобретенному имуществу, позволяет минимизировать финансовый ущерб клиентов при наступлении страхового случая.

"Одним из ключевых трендов последних лет на финансовом рынке стало создание экосистем, формирование доверительных отношений компаний с клиентами. На этих принципах строится работа между ВСК и нашими партнерами. Мы проводим индивидуальную оценку рисков, предлагаем предпринимателям гибкие страховые продукты, которые отвечают потребностям конкретной компании. В строительной отрасли страхование позволяет финансово обезопасить владельцев бизнеса не только от стандартных рисков, вроде пожаров, взрывов, затоплений, но и возместить ущерб при обнаружении ошибок, допущенных на этапе проектировки. Партнерами ВСК являются крупнейшие российские застройщики и девелоперы — например, в нашей компании застраховано строительство многофункционального высотного комплекса в Москва-Сити, пассажирского терминала Домодедово-2", — отметил Максим Сухов.