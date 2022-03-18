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ВСК — лучшая компания в сегменте ипотечного страхования по версии маркетплейса Сравни

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Страховой Дом ВСК стал одним из лидеров рейтинга российских банков и страховых компаний финансового маркетплейса Сравни, составленного по итогам 2021 года. Так, по мнению экспертов, компания продемонстрировала высокий уровень клиентского сервиса, тесно взаимодействовала с пользователями площадки, помогая им в решении возникающих проблем, а также активно разрабатывала и внедряла новые страховые продукты.

Страховой дом ВСК признан лучшей компанией в сегменте ипотечного страхования — по данным аналитиков Сравни, страховщиком было оформлено больше всего полисов на площадке по итогам 2021 года. Кроме того, ВСК стала одним из лидеров в рейтинге "Лучшее решение", в который вошли страховые компании, урегулировавшие больше всего проблем из отзывов своих клиентов — пользователей площадки.

Всего в рейтинге приняли участие 18 банков и 20 страховых компаний, эксперты Сравни проанализировали 66 тыс. отзывов, опубликованных в течение года. Среди участников рейтинга страховые компании Югория, АльфаСтрахование, Тинькофф Страхование, а также банки Тинькофф Банк, Росбанк, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк и другие.

"ВСК работает на страховом рынке уже более 30 лет, за это время более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались услугами нашей компании. И для нас особенно ценно лидерство в рейтинге, основанном на мнении клиентов. Активное взаимодействие со страхователями позволяет не только демонстрировать высокий уровень клиентского сервиса, формируя лояльность к компании, но и получать обратную связь, видеть точки роста в клиентском сервисе, оптимизировать нашу работу и оценить спрос на те или иные продукты. К тому же, надежность страховщика для многих является решающим фактором при выборе компании. Каждый день мы работаем для того, чтобы оказывать качественный сервис и повышать доверие клиентов", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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