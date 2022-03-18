Глава ПСБ Петр Фрадков избран заместителем председателя Союза Машиностроителей России

"Я благодарен коллегам за оказанное доверие. Впереди большая и сложная совместная работа. В новых условиях мы продолжаем бесперебойно выполнять поставленные государством задачи и сопровождать деятельность предприятий машиностроения. При этом целью является не только сохранение этого взаимодействия, но и его дальнейшее развитие. Продолжим вести активную работу по повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, производительности и технической оснащенности машиностроительного комплекса России", — рассказал глава ПСБ.
Союз машиностроителей России — крупнейшая организация, объединяющая российские промышленные компании. Основной целью деятельности Союза является формирование стратегии развития национального машиностроительного комплекса, а также участие в формировании государственной политики по поддержке промышленности.