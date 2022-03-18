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Топ редких и популярных имен для детей назвали в Самарской области по итогам 2021 года

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В Самарской области назвали самые редкие и популярные имена для новорожденных детей.

Так, в прошлом году органы ЗАГС региона зарегистрировали более 27 800 актов о появлении на свет детей. Это соответствует уровню 2020 года. Отмечается, что около 14,5 тысячи - это мальчики, а 13,4 - девочки.

Также традиционно подготовлен список самых редких имен. Чаще всего мальчиком называл Артемами, Иванами, Михаилами, Дмитриями и Александрами. Среди женских имен: София, Ева, Виктория, Анна и Алиса.

Самыми редкими стали следующие мужские имена: Леонардо, Багратион, Радамир. Среди девочек: Амели, Ассоль, Сальма, Ярина.

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Новости

Назад. 18 марта 2022
Топ редких и популярных имен для детей назвали в Самарской области по итогам 2021 года
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