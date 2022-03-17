Гандбольная "Лада" обыграла "Астраханочку"

17.03.2022 12:01 Читали 6

В своем 19 матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги - чемпионата России" в Тольятти "Лада" нанесла поражение "Астраханочке" из Астрахани - 35:26 (19:10).

Первый и последний гол забили этим вечером гости, но их автором оба раза становилась Карина Сисенова - гандболистка, которая пока играет за Астрахань, но мысленно уже готовит себя к переходу в "Ладу", с которой недавно заключила контракт на будущий сезон.

После разведочной пятиминутки тольяттинки все прочнее стали контролировать игру. Вскоре после достижения экватора первого тайма они сделали отрыв двукратным (10:5). Потом немножечко забуксовали, пропустив два гола с семиметровой отметки. Но, подкорректировав тайм-аутом допущенные сбои, вновь решительно пошли на штурм.

Уже к перерыву отрыв сделался таким, какой здорово лишил соперниц непреодолимого желания играть на результат. Перевес первого тайма размером в "плюс девять" сохранился до финальной сирены, хотя мог быть и крупнее. Во всяком случае, за три минуты до конца он достиг 13-ти мячей. И сузился лишь из-за шквала удалений у "Лады", включая прямой "дисквал" Валерии Ганичевой, в пылу борьбы слегка сфолившей на Виктории Дивак. Со стороны все выглядело крайне жестко. А на самом деле произошла чистая случайность - астраханка, напоровшись по инерции на Алену Амельченко, неудачно рухнула на пол и стукнулась о него головой.

С кем предстоит в двадцатых числах апреля сразиться на второй стадии плей-офф (первую мы пропускаем), еще на сто процентов неизвестно. Если в стартовом раунде обойдется без сенсаций от аутсайдеров группы "Б" суперлиги, то варианта два - "Звезда" или "Кубань". Точнее станет известно 21 марта, когда у клубов топовой шестерки финиширует предварительный этап.