16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК выплатила около 60 млн рублей пострадавшим от укусов иксодовых клещей в 2021 году

Читали 11

Средняя выплата на обратившегося пострадавшего составила 6 тысяч рублей, максимальная — 62 тысячи на страховой случай. Самыми "опасными" регионами в России стали Республика Алтай, Красноярский и Алтайский края, а также Новосибирская, Челябинская, Кировская, Ярославская, Томская, Иркутская, Костромская и Кемеровская области. На эти субъекты пришлось более 80% всех выплат.

В этом году сезон может стартовать примерно в начале апреля, когда среднесуточная температура воздуха поднимется до 5-6 градусов тепла. Защититься от неприятностей можно при помощи страховой программы "Антиклещ", в которую входят осмотр и удаление клеща, исследование клеща и крови пострадавшего, введение иммуноглобулина, амбулаторное, стационарное и реабилитационное лечение от вирусного клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), эрлихиоза, анаплазмоза.

Общая страховая сумма по программе более 1 млн рублей без лимитов по стоимости иммуноглобулина.

"Защита от возможных последствий укуса клеща перед началом сезона важна. Это поможет не только сберечь здоровье, но и сэкономить деньги. В ВСК оформление программы "Антиклещ" стоит всего 390 рублей, а поход к врачам может обойтись в разы дороже. Например, только исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита стоит от 1500 до 5500 рублей, а лечение энцефалита на ранних стадиях достигает суммы в 30 тысяч и более", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 марта 2022
Топ редких и популярных имен для детей назвали в Самарской области по итогам 2021 года
ВСК выплатила около 60 млн рублей пострадавшим от укусов иксодовых клещей в 2021 году
Philip Morris работает над обеспечением беспрерывности производства в РФ
Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев вызван в молодежную сборную

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

В Самарской области простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом

В четверг, 10 марта, в пос. Волжский Красноярского района Самарской области многочисленные друзья, земляки, родные, сослуживцы проводили в последний путь Максима Анатольевича Пустозвонова - ефрейтора контрактной службы, служившего в воинской части, дислоцированной на территории Московской области.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она