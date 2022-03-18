ВСК выплатила около 60 млн рублей пострадавшим от укусов иксодовых клещей в 2021 году

18.03.2022 11:32 Читали 11

Средняя выплата на обратившегося пострадавшего составила 6 тысяч рублей, максимальная — 62 тысячи на страховой случай. Самыми "опасными" регионами в России стали Республика Алтай, Красноярский и Алтайский края, а также Новосибирская, Челябинская, Кировская, Ярославская, Томская, Иркутская, Костромская и Кемеровская области. На эти субъекты пришлось более 80% всех выплат.

В этом году сезон может стартовать примерно в начале апреля, когда среднесуточная температура воздуха поднимется до 5-6 градусов тепла. Защититься от неприятностей можно при помощи страховой программы "Антиклещ", в которую входят осмотр и удаление клеща, исследование клеща и крови пострадавшего, введение иммуноглобулина, амбулаторное, стационарное и реабилитационное лечение от вирусного клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), эрлихиоза, анаплазмоза.

Общая страховая сумма по программе более 1 млн рублей без лимитов по стоимости иммуноглобулина.

"Защита от возможных последствий укуса клеща перед началом сезона важна. Это поможет не только сберечь здоровье, но и сэкономить деньги. В ВСК оформление программы "Антиклещ" стоит всего 390 рублей, а поход к врачам может обойтись в разы дороже. Например, только исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита стоит от 1500 до 5500 рублей, а лечение энцефалита на ранних стадиях достигает суммы в 30 тысяч и более", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.