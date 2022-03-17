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ВСК начал сотрудничество с Гильдией риелторов Калининграда

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В марте в Калининграде прошло выездное заседание Национального совета Российской гильдии риелторов, в ходе которого состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Гильдией риелторов Калининграда и региональным филиалом Страхового Дома ВСК.

В рамках партнерского соглашения компании будут обмениваться опытом работы для формирования оптимальных предложений для клиентов, а также организовывать совместные мероприятия и бизнес-встречи, направленные на развитие рынка жилья в Калининградской области.

Всего в заседании приняли участие более 40 руководителей Гильдий риелторов из разных городов России. Подразделение организации в Калининграде было сформировано в октябре 2021 года, и с того момента Гильдия объединяет уже 32 риэлтерских компаний в регионе.

Вице-президент Калининградской Гильдии риелторов Татьяна Таранцова в приветственном слове отметила, что организация планирует долгосрочное сотрудничество с ВСК, которое откроет новые возможности для всех участников соглашения.

"В структуре валового регионального продукта Калининградской области деятельность по операциям с недвижимостью составляет около 16%, этот сегмент рынка активно развивается. ВСК удерживает вторую позицию на рынке региона по страхованию ипотечных заемщиков. Так, по итогам 2021 года темпы роста по ипотечному страхованию физлиц от несчастного случая составили 170%, по ипотечному страхованию строений физических лиц - 130%. Таких результатов нам удалось достигнуть в том числе благодаря сотрудничеству с Калининградской Гильдией риелторов", - отмечает директор Калининградского филиала Страхового дома ВСК Наталья Вильда.

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Назад. 17 марта 2022
ВСК начал сотрудничество с Гильдией риелторов Калининграда

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