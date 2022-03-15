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ПСБ запускает программу кредитных каникул для поддержки населения и малого бизнеса

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ПСБ запускает программу кредитных каникул для поддержки розничных заемщиков и предпринимателей, чьи доходы существенно снизились в связи со сложной экономической ситуацией.

В соответствии с федеральным законом 106-ФЗ, получить отсрочку платежа по кредиту на срок до 6 месяцев могут заемщики-физлица, чей доход на момент обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30%, и клиент подтверждает это соответствующими документами (это может быть справка от работодателя о снижении зарплаты; документ, подтверждающий информацию о сокращении/увольнении; копия свидетельства о прекращении деятельности организации-работодателя и т. п.).

Условия программы распространяются на клиентов, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года и не имели непогашенной просроченной задолженности по состоянию на 18 февраля 2022 года. Заявку на кредитные каникулы можно подать в интернет-банке, мобильном приложении или в отделении ПСБ.

Согласно 106-ФЗ, отсрочка предоставляется по потребительским кредитам размером до 300 тысяч рублей, по кредитным картам — с задолженностью до 100 тысяч рублей, по ипотеке на жилье в Москве — до 6 млн рублей, на квартиры в Московской области, Санкт-Петербурге и в городах, входящих в Дальневосточный федеральный округ — до 4 млн рублей, по ипотеке на жилье в других российских регионах — до 3 млн рублей.

Также в ПСБ действует собственная программа реструктуризации, позволяющая клиентам получить отсрочку платежа по кредитам на любые суммы без ограничений, по кредитным картам — на сумму до 1 млн. рублей. Ипотечные заемщики могут воспользоваться программой ипотечных каникул, которые доступны в соответствии с 353-ФЗ. Отсрочка платежа может быть оформлена один раз в течение всего срока кредитования на срок до шести месяцев при предоставлении подтверждающих документов о снижении дохода.

Банк предоставит малому и среднему бизнесу кредитные каникулы в рамках собственной программы поддержки предпринимательства, которая будет реализовываться с учетом положений 106-ФЗ. Клиенты получат возможность переносить ближайшие погашения на срок до 6 месяцев — на даты, следующие сразу за окончанием периода кредитных каникул, при этом срок кредитного договора останется без изменений. Единственным требованием к заявителю является отсутствие просроченной задолженности на дату подачи заявления.

Для получения отсрочки по выплате кредита предпринимателю достаточно предоставить в банк только заявление-анкету на реструктуризацию, которую можно подать в интернет-банке или мобильном приложении, если до этого кредит был оформлен онлайн, и в отделении ПСБ, если финансирование выдавалось оффлайн. При этом ПСБ не устанавливает ограничений ни по сумме кредита, ни по отраслям, в которых работают предприятия МСБ.

"Как надежный партнер ПСБ всегда поддерживает клиентов, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. В текущих экономических условиях особенно важно предоставить удобные, доступные инструменты для поддержания деятельности бизнеса и сохранения платежеспособности граждан. Возобновляя программу кредитных каникул в рамках 106-ФЗ, мы также сохраняем и собственные программы реструктуризации для розничных заемщиков и предпринимателей — это инструмент доказал свою эффективность во времена пандемийных ограничений, и я уверен, что и сейчас при поддержке банка клиенты с большей уверенностью пройдут сложный период и восстановят платежеспособность", — заявил руководитель дивизиона "Розничный, средний и малый бизнес" ПСБ Константин Басманов.

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Назад. 15 марта 2022
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