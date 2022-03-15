ВСК запустила Telegram-канал "Рядом" и умного бота для решения страховых вопросов

15.03.2022 15:00 Читали 23

Страховой Дом ВСК открыл официальный Telegram-канал "Рядом", чтобы быть ближе к клиентам. "Рядом" рассказывает о событиях в сфере российского страхования и финансов, которые касаются каждого, а также традиционно делится решениями ежедневных задач. Например, как правильно подготовить авто к лету или недорого обустроить маленькую квартиру, как получить карту платежной системы UnionPay в России.

К каналу подключен умный бот ВСК. Он поможет в решении любого страхового вопроса: от внесения изменений в полис до расчета и оформления страховой защиты. Ссылка на бота находится в описании канала. Ознакомиться и подписаться на сам Telegram-канал можно по ссылке https://t.me/vskinsur.

"Мы делаем все, чтобы постоянно оставаться рядом с нашими клиентами и помогать, когда это действительно важно. ВСК ежедневно стремится предоставить лучшее предложение и сервис для клиентов, достигая цели — стать компанией осознанного выбора. Открытость, честность, оперативность в диалоге с пользователями — приоритет для ВСК и является одной из стратегических задач компании. Раньше в Telegram клиенты могли связаться с нами через чат, а теперь взаимодействие станет еще проще — в этом поможет не только канал "Рядом", но и умный бот, который решит многие страховые вопросы", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.