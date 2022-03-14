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В Самаре вынесли приговор по делу о ДТП с Hyundai Genesis и тремя погибшими

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Куйбышевский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли три человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в 10:35 9 августа 2019 г. на Кряжском шоссе водителю Hyundai Genesis стало плохо за рулем. Он потерял управление и столкнулся со стоявшей на светофоре Lada Granta под управлением 37-летнего мужчины. От удара Lada отбросило в Kia Rio, которым управлял 41-летний водитель. Hyundai после этого врезался в дерево на обочине за остановкой общественного транспорта.

Водитель Lada Granta и его 31-летний пассажир погибли на месте. В больнице скончался 25-летний пассажир Kia.

В первый раз уголовное дело попало в суд 31 августа 2020 года. Автомобилисту просили назначить принудительное лечение. Однако судья Николай Черняков 30 октября фактически отказал принудительных медицинских мерах и отправил дело в прокуратуру для предъявления обвинения. Ни адвокату, ни прокуратуре не удалось оспорить это постановление.

В итоге водителя Hyundai Genesis Сергея Симонова все же признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек") и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на три года лишили права "исполнять обязанности по вождению транспортных средств".

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Назад. 14 марта 2022
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