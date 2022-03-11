ВСК: объем урегулированных страховых случаев по каско в 2021 году вырос почти на 11%

11.03.2022 14:48 Читали 20

Число урегулированных страховых случаев по каско в Страховом Доме ВСК за 2021 год выросло почти на 11%. Всего компания выплатила по добровольному автострахованию более 13 млрд рублей.

Сегодня 65% страховых случаев по каско сегодня урегулируются дистанционно — при помощи мобильного приложения "ВСК Страхование".

Средняя выплата по итогам года составила 124,8 тыс. рублей. Компенсация зависит от деталей страхового случая, размера ущерба, суммы покрытия полиса. Так, самую крупную выплату получил клиент ВСК из города Санкт-Петербург — более 25 млн рублей в связи с конструктивной гибелью авто в результате ДТП на трассе Москва — Санкт-Петербург. 10,4 млн рублей получил от ВСК другой страхователь — он не учел снегопад, не справился с управлением и врезался в дерево.

"Каско является одним из ключевых направлений для ВСК. На его долю приходится 27% портфеля ВСК, т. е. данный сегмент — лидер по объему сборов для компании. Автопарк в нашей стране растет¹, а каско — это оптимальный способ снизить финансовые риски для автовладельцев. Как мы видим, размер компенсаций несопоставим со стоимостью полиса и может достигать нескольких миллионов рублей", — отмечает Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

¹ https://www.kommersant.ru/doc/4704995