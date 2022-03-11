ГК "Лада" обыграл звенигородскую "Звезду" — 28:25

11.03.2022 10:32 Читали 12

В своем 18-м матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" — 28:25 (18:17).

"Молниеносные" открыли счет, на 4-й минуте достигли перевеса в два мяча. Лишь затем у наших стало получаться действовать на встречных курсах в том же стремительном и результативном ключе. До десятой минуты команды летали по площадке, практически не замечая вратарей.

Первый сэйв один из них, Дарья Деревень, совершила лишь после того как ее предшественница Валентина Войтулевич не смогла отбить ни одного из пяти бросков по нашим воротам.

В противоположной "рамке" аналогичная рокировка произошла примерно в то же время после шести точных "выстрелов" подряд. С этого момента доминанта "Лады" стала вырисовываться все четче. И для пресечения ее развития при счете 11:8 в нашу пользу гости взяли свой первый тайм-аут. Игра приобрела другие краски. Пар был выпущен, и наступил черед тягучего гандбола, с длинным розыгрышем комбинаций. Снижение темпа оказалось на руку звенигородкам, которые соперниц настигли. Лишь перед самым перерывом Ирина Никитина в контратаке увела нас на один мяч вперед.

Сразу после возобновления битвы Алена Амельченко забила еще один гол. А вот следующего пришлось ждать от обоих противников целых восемь минут. С интервалом в минуту с небольшим Ольга Щербак и Ирина Антонова со всего размаха зарядили мячом в лицо вратарям. В первом случае это выглядело непредумышленной случайностью, тем более что Щербак перед Екатериной Кирикиас извинилась. Во втором не все было так уж однозначно.

Еще одним ярким фрагментом запомнилась болельщикам и Деревень, отразившая семиметровый уже после финальной сирены. Хотя к тому моменту все уже было решено. Перелом случился в середине тайма, когда наши вознамерились при еще равном счете (21:21) доигрывать матч без целой группы своих ключевых игроков.

Милова первый же свой выход на площадку ознаменовала двумя смелыми "выстрелами", второй из которых оказался безупречным и на редкость эффектным — с острого угла мяч вонзился под дальнюю крестовину ворот. За восемь минут до конца поединка 17-летняя дебютантка отличилась еще. Минутой ранее "Лада" ушла опять вперед на расстояние "плюс 3". И вопреки отчаянным стараниям соперниц в огненной концовке удержала этот перевес.