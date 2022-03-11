16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ГК "Лада" обыграл звенигородскую "Звезду" — 28:25

Читали 12

В своем 18-м матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" — 28:25 (18:17).

"Молниеносные" открыли счет, на 4-й минуте достигли перевеса в два мяча. Лишь затем у наших стало получаться действовать на встречных курсах в том же стремительном и результативном ключе. До десятой минуты команды летали по площадке, практически не замечая вратарей.

Первый сэйв один из них, Дарья Деревень, совершила лишь после того как ее предшественница Валентина Войтулевич не смогла отбить ни одного из пяти бросков по нашим воротам.

В противоположной "рамке" аналогичная рокировка произошла примерно в то же время после шести точных "выстрелов" подряд. С этого момента доминанта "Лады" стала вырисовываться все четче. И для пресечения ее развития при счете 11:8 в нашу пользу гости взяли свой первый тайм-аут. Игра приобрела другие краски. Пар был выпущен, и наступил черед тягучего гандбола, с длинным розыгрышем комбинаций. Снижение темпа оказалось на руку звенигородкам, которые соперниц настигли. Лишь перед самым перерывом Ирина Никитина в контратаке увела нас на один мяч вперед.

Сразу после возобновления битвы Алена Амельченко забила еще один гол. А вот следующего пришлось ждать от обоих противников целых восемь минут. С интервалом в минуту с небольшим Ольга Щербак и Ирина Антонова со всего размаха зарядили мячом в лицо вратарям. В первом случае это выглядело непредумышленной случайностью, тем более что Щербак перед Екатериной Кирикиас извинилась. Во втором не все было так уж однозначно. 

Еще одним ярким фрагментом запомнилась болельщикам и Деревень, отразившая семиметровый уже после финальной сирены. Хотя к тому моменту все уже было решено. Перелом случился в середине тайма, когда наши вознамерились при еще равном счете (21:21) доигрывать матч без целой группы своих ключевых игроков.

Милова первый же свой выход на площадку ознаменовала двумя смелыми "выстрелами", второй из которых оказался безупречным и на редкость эффектным — с острого угла мяч вонзился под дальнюю крестовину ворот. За восемь минут до конца поединка 17-летняя дебютантка отличилась еще. Минутой ранее "Лада" ушла опять вперед на расстояние "плюс 3". И вопреки отчаянным стараниям соперниц в огненной концовке удержала этот перевес.

Версия для печати

Новости

Назад. 11 марта 2022
ГК "Лада" обыграл звенигородскую "Звезду" — 28:25
Дмитрий Азаров: «Запасы продуктов в регионе достаточные»
В Самарской области простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

В Самарской области простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом

В четверг, 10 марта, в пос. Волжский Красноярского района Самарской области многочисленные друзья, земляки, родные, сослуживцы проводили в последний путь Максима Анатольевича Пустозвонова - ефрейтора контрактной службы, служившего в воинской части, дислоцированной на территории Московской области.

Под Новокуйбышевском водитель грузовика сбил насмерть дорожного рабочего

В пятницу, 4 марта, в Волжском районе в 14:30 между 24 и 25 км трассы Самара - Новокуйбышевск 47-летний водитель КамАЗа с полуприцепом нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в стоявший автомобиль дорожных рабочих ГАЗ-2705 (машина прикрытия).

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Самаре возбуждено третье уголовное дело из-за сошедшего на людей с крыш снега

В Самаре возбуждено третье уголовное дело по фактам травмирования местных жителей в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Он и она