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В Самарской области простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом

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В четверг, 10 марта, в пос. Волжский Красноярского района Самарской области многочисленные друзья, земляки, родные, сослуживцы проводили в последний путь Максима Анатольевича Пустозвонова - ефрейтора контрактной службы, служившего в воинской части, дислоцированной на территории Московской области.

До службы в армии Максим увлекался спортом, играл в футбольном клубе "Крылья Советов" в команде дублеров за 1998 год рождения. В 2017 году окончил среднюю общеобразовательную школу.

"Он начинал у нас в "Крыльях Советов" и пользовался авторитетом у ребят. Его все любили, его невозможно было не любить, - принципиальный, честный, отзывчивый. Сейчас на фотографию смотрю, и у меня слов нет", - поделился воспоминаниями главный тренер академии "Крылья Советов" Евгений Белоусов.

"Я Максима просто боготворила. Мальчишка был очень жизнерадостный, слова плохого от него никогда не услышишь, очень воспитанный. Знаете, какие он сочинения интересные по литературе писал! Они все у него были с чувством патриотизма", - рассказала учительница русского языка и литературы Наталья Глушак.

У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра.
Соболезнования всем близким от лица правительства Самарской области, всех жителей нашего региона и от себя лично выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Это тяжелейшая утрата! Сегодня с вами скорбит вся наша страна, за безопасность которой сражался ефрейтор контрактной службы Максим Анатольевич Пустозвонов. Вместе со своими боевыми товарищами он предотвращал угрозу возникновения глобальной войны, бесстрашно отстаивал справедливость, защищал миллионы людей от разрушительного неонацистского режима. Он был верным сыном своего Отечества и до последнего вздоха боролся с произволом, учиненным теми, для кого собственные интересы, жажда наживы оказались выше общечеловеческих ценностей. Участвуя в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, он с честью и мужеством выполнил свой воинский и гражданский долг. Для земляков он навсегда останется героем. Нет таких слов, которые могли бы облегчить боль вашей потери, - обратился к матери погибшего и всем родным глава региона. - Бесконечно горько, когда обрывается жизнь молодого человека, который еще многое мог бы успеть, многое сделать. Самарская земля скорбит вместе с вами. Обязательно окажем вам всю необходимую поддержку в этот тяжелый момент. Светлая память о Максиме Анатольевиче навсегда останется с нами".

Указом президента Российской Федерации ефрейтор Пустозвонов Максим Анатольевич награжден Орденом мужества посмертно. Прощание с погибшим и похороны прошли со всеми воинскими почестями.

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