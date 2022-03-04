ВСК застраховала от несчастных случаев сотрудников ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

04.03.2022 16:09 Читали 17

Читинский филиал Страхового Дома ВСК застраховал полисами от несчастных случаев и тяжелых болезней работников Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю.

Страховая защита действует до конца 2022 года. Согласно договору, застрахованы оказались почти 1700 сотрудников Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. В программу вошла защита от убытков из-за временной или постоянной нетрудоспособности, а также смерти в результате несчастных случаев, в том числе от тяжелых болезней. Стоимость контракта составила более 300 тысяч рублей.

"ВСК на протяжении 30 лет сотрудничает с различными государственными органами жизнеобеспечения. Сейчас — с сотрудниками Федеральной противопожарной службы, которые каждый день рискуют жизнью и здоровьем, чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность людей. Для нас особенно важно защитить их от несчастных случаев, связанных с их профессиональной деятельностью. При надобности мы ответственно и полностью окажем всю необходимую помощь", — отметила Яна Варич, директор Читинского филиала Страхового Дома ВСК.

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю входит в структуру Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Ежедневно региональное ведомство при пожарах, последствиях ДТП или в происшествиях на воде спасает сотни человеческих жизней. В состав Федеральной противопожарной службы субъекта входят 47 различных пожарно-спасательных частей.