"Ростелеком" и Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают принять участие в VI Всероссийском семейном ИТ-марафоне

02.03.2022 15:22 Читали 71

"Ростелеком", Академия инновационного образования и развития и Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщают об открытии регистрации на VI Всероссийский семейный ИТ-марафон. К участию приглашаются семейные команды, состоящие из школьников 5–11 классов, их родителей, родственников или близких друзей, а также членов управляющих советов образовательных организаций. ИТ-марафон пройдет со 2 марта по 27 апреля 2022 года на официальном сайте проекта "Изучи интернет — управляй им!". Регистрация участников продлится до 12 апреля включительно. Результаты будут объявлены в рамках Всероссийского родительского форума, который пройдет в преддверии Международного дня семьи 13 мая.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый этап — творческое задание, участникам которого предстоит снять и представить жюри видеоролик на тему "Цифровые технологии будущего" (интернет будущего) или "Культура и информационная безопасность в интернете". Второй этап — онлайн-турнир, который состоит из 24 заданий разной сложности, объединенных одной темой: "Цифровые технологии будущего" (виртуальная и дополненная реальность — VR, AR, телемедицина, робототехника, искусственный интеллект, криптовалюта и блокчейн, промышленный интернет вещей, безопасность).

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Победителей ждут дипломы и ценные призы от организаторов. Участники онлайн-турнира, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.