16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" и Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают принять участие в VI Всероссийском семейном ИТ-марафоне

Читали 71

"Ростелеком", Академия инновационного образования и развития и Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщают об открытии регистрации на VI Всероссийский семейный ИТ-марафон. К участию приглашаются семейные команды, состоящие из школьников 5–11 классов, их родителей, родственников или близких друзей, а также членов управляющих советов образовательных организаций. ИТ-марафон пройдет со 2 марта по 27 апреля 2022 года на официальном сайте проекта "Изучи интернет — управляй им!". Регистрация участников продлится до 12 апреля включительно. Результаты будут объявлены в рамках Всероссийского родительского форума, который пройдет в преддверии Международного дня семьи 13 мая.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый этап — творческое задание, участникам которого предстоит снять и представить жюри видеоролик на тему "Цифровые технологии будущего" (интернет будущего) или "Культура и информационная безопасность в интернете". Второй этап — онлайн-турнир, который состоит из 24 заданий разной сложности, объединенных одной темой: "Цифровые технологии будущего" (виртуальная и дополненная реальность — VR, AR, телемедицина, робототехника, искусственный интеллект, криптовалюта и блокчейн, промышленный интернет вещей, безопасность).

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Победителей ждут дипломы и ценные призы от организаторов. Участники онлайн-турнира, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.

Версия для печати

Новости

Назад. 02 марта 2022
"Ростелеком" и Координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают принять участие в VI Всероссийском семейном ИТ-марафоне
ВСК застраховала автопарк кировской "Горэлектросети"
Живодер из Самары, убивший соседского кота гвоздодером, пойдет под суд
Маршрутка перевернулась на дороге в Кошелеве
ПСБ предложил клиентам сберегательные продукты с доходностью до 21%
В Самарской области с тонкого льда эвакуировали двух человек
Стартовал национальный конкурс «Краса студенчества России»

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

В Самарской области готовы к приёму людей, прибывающих из ДНР и ЛНР

Представители регионального межведомственного оперативного штаба Самарской области провели контрольный осмотр и проверку готовности пунктов временного размещения для встречи прибывающих в регион жителей ДНР и ЛНР.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она