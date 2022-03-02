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ВСК застраховала автопарк кировской "Горэлектросети"

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Кировский филиал Страхового Дома ВСК застраховал по договорам ОСАГО транспортные средства акционерного общества "Горэлектросеть".

Защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, всего полисами ОСАГО обеспечено около 80 автомобилей. Цена контракта составила почти 250 тысяч руб.

"На протяжении 30 лет ВСК защищает своих клиентов и ответственно подходит к урегулированию каждого страхового случая. Все это время мы активно развиваем свои услуги, в особенности в сфере автострахования. Сейчас еще одно большое региональное предприятие обратилось за помощью именно к нам. Это подтверждает высокое качество наших услуг. В свою очередь ВСК гарантирует максимально оперативное урегулирование всех страховых случаев", — отметила Елена Береснева, директор Кировского филиала Страхового Дома ВСК.

"Горэлектросеть" — это экономически стабильное и динамично развивающееся предприятие, основным видом деятельности которого является передача электрической энергии по собственным сетям от центров питания до конечного потребителя. Зона обслуживания предприятия составляет порядка 800 кв.км, куда входит областной центр Киров со всеми прилегающими территориями. Численность населения в зоне обслуживания составляет 500 тысяч человек.

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Назад. 02 марта 2022
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