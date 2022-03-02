Стартовал национальный конкурс «Краса студенчества России»

02.03.2022 10:41 Читали 84

С 1 по 6 марта в Самаре проходит очный этап Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». За победу борются 56 студенток из 44 региона страны. В 2022 году конкурс проводится в рамках празднования XXX-летняя Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» – совместного проекта Российского Союза Молодежи, платформы «Россия – страна возможностей» и Правительства Самарской области. Обладательница короны и звания «Краса студенчества России» будет объявлена 6 марта в Самаре.

На участие в конкурсе было подано более 300 заявок девушек в возрасте от 16 до 35 лет. Из них было отобрано 60 участниц из 51 региона России. По итогам очного этапа конкурса будут определены 2 победительницы – среди студенток вузов и среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.

«Главная задача конкурса «Краса студенчества России» предоставить студенткам вузов и профессиональных образовательных организаций возможность реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал. Мы выступаем за баланс и гармонию внешней и внутренней красоты личности. В этом конкурсе для нас особенно важно подчеркнуть роль женщины в российском обществе, в воспитании нравственных ценностей и гражданственности, — поделился председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

В заочном этапе девушки проходили не только собеседование, но и представили видеоверсии своих творческих номеров. В Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России одним из самых сложных испытаний для конкурсанток стал тест на знание культурных феноменов в отечественной истории. Тем не менее, большинство участниц успешно справились с заданием.

«Самарская область впервые принимает на своей земле участниц Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». Отметим, что такое значимое мероприятие проводится в рамках большого комплекса проектов, приуроченных к празднованию XXX юбилейной Российской студенческой весны. Сегодня 56 талантливых девушек из 44 региона России прибыли в Самару, чтобы пройти финальные испытания. На протяжении нескольких дней участницы Национального конкурса красоты и таланта будут проходить различные испытания – это и диктант, и самопрезентация, и творческие визитки, и дефиле. Оценивать их выступления будет компетентное жюри. В финальном этапе, который состоится 6 марта в МТЛ Арена, примут участие 12 самых талантливых красавиц. Уверен, пять самарских участниц смогут достойно представить наш регион и доказать, что в Самаре самые красивые и талантливые девушки», – отметил заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев.

В жюри конкурса вошли известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса: телеведущая, актриса, автор книг о моде, педагог телепроекта «Пацанки» Мария Третьякова; блогер, YouTube-ведущая (DECODERS, Skyeng, шоу «Подруги», «Хорошие Новости») Татьяна Старикова; победительница мирового конкурса социальных волонтеров ООН, обладательница титула «Мисс ООН Земли» Дарья Цыбина и др.

Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России» станет тестовым мероприятием для медиаволонтёров, которые примут участие в освещении XXX Юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна» в г. Самаре 18-24 мая.

Организаторами проекта выступают Правительство Самарской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи», Самарский Союз Молодежи – территориальная общественная организация «Российского Союза Молодежи» в Самарской области.