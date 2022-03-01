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Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в "Ростелекоме"

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"Ростелеком", крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, подвел итоги одной из самых масштабных в своей истории строек. Внедрение комплекса цифровых инструментов во все этапы строительства сети, большая скорость работ и оптимизация бизнес-процессов позволили компании только в 2021 году проложить более 41000 км волоконно-оптических линий связи.

В рамках реализации федеральных проектов, среди которых "Устранение цифрового неравенства" и "Национальная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика", компания "Ростелеком" подключила к сети более 12000 социально значимых объектов, в том числе 850 - в Самарской области, а длина построенных в 2021 году линий связи превысила длину экватора. В нашей губернии построено более 2000 км сети. Реализовать масштабную программу позволил комплекс цифровых инструментов, состоящий из трех ключевых компонентов: системы умных закупок, автопроверки возможности подключения объекта на этапе планирования, а также автоматизации всего документооборота и отчетности на этапе реализации.

Благодаря внедрению новой системы распределения заказов на работы "Ростелеком" оптимизировал стоимость реализации проектов и ускорил стандартные закупочные процедуры, сохранив высокое качество услуг. Автоматизация проверки технической возможности подключения заказчиков позволила за секунды получить оценку, что повысило уровень удовлетворенности клиентов и на 20% сократило время согласования проектов внутри компании. В дополнение к этому сквозная автоматизация работы с документами (от их формирования, подписания и обмена с контрагентом до подготовки отчетных материалов) значительно ускорила формальные процедуры, которые часто тормозили бизнес-процессы, сопровождающие строительство.

"Ростелеком" уверенно движется к реализации намеченных стратегических целей до 2025 года, в частности, к повышению эффективности в традиционном бизнесе. Автоматизация процессов управления строительства - один из примеров тактических побед. Убежден, что дальнейшие внутренние преобразования станут дополнительным фундаментом для компании как надежного партнера для населения, бизнеса и государства", - сказал старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО "Ростелеком" Алексей Сапунов.

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Назад. 01 марта 2022
Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в "Ростелекоме"

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