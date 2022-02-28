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Самарская область стала лидером по количеству наград в премии Russian Travel Awards

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В пятницу, 25 февраля, в атриуме Петропавловской крепости (Санкт-Петербург) состоялось подведение итогов и торжественная церемония награждения лауреатов конкурса Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, направленной на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства.

В конкурсной деловой и выставочной программе финала премии приняли участие представители 32 регионов Российской Федерации.

Самарская область получила награды в трех номинациях:
1 место - Территория детского туризма;
1 место - Территория MICE;
2 место - Территория культурно-познавательного туризма.

"Победа в этом конкурсе является оценкой нашей работы по приоритетным видам туристической отрасли. Развитие детского и культурно-познавательного туризма, а также направления MICE в Самарской области имеет приоритетное значение, и победа именно в этих номинациях - подтверждение правильности выбранной нами стратегии и большой успех. Важно отметить, что победа в главной туристической премии страны - это заслуга всей отрасли туризма и индустрии гостеприимства Самарской области, признание продуктивной работы правительства региона, результат личного внимания губернатора Дмитрия Азарова к вопросам развития туристической сферы. Получение сразу трех наград - один из лучших результатов среди всех регионов страны", - отметил заместитель министра - руководитель департамента туризма Артур Абдрашитов.

Отметим, что список призеров формировался по итогам профессиональных конкурсов, рейтингов в сфере туризма и индустрии гостеприимства, которые составлялись в течение всего 2021 года. При выборе победителей учитывалось множество факторов - от отзывов гостей и успешности бизнеса до оценки коммуникаций с локальными органами власти. Таким образом, премия Russian Travel Awards - это некий показательный срез годовой работы регионов в туристической отрасли, а премия считается самой престижной в travel-индустрии.

Несмотря на ограничения, связанные с угрозой распространения COVID-19, прошлый год для туристической отрасли Самарского региона, стал важным этапом в развитии внутреннего туризма. В 2021 году туристский поток на территории Самарской области составил более 1 млн 710 тыс. человек, что на 30,2% больше, чем в 2020 г. (более 1 млн 313 тыс. человек) и на 37,6% больше, чем в 2019 г. (более 1 млн 243 тыс. человек).

Организатор финала Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards - Комитет по развитию туризма г. Санкт-Петербурга. Исполнительная дирекция - ООО "Консалтинг-Тур". Стратегические партнеры: Российский союз туриндустрии (РСТ), Международная туристическая выставка "Интурмаркет", Национальный календарь событий, Некоммерческое партнерство "Национальная ассоциация информационно-туристских организаций" (НАИТО), Выставочно-исследовательский центр R& C, Ассоциация "Национальное конгресс-бюро", ФРОС Region PR. Генеральный отраслевой партнер - Туристическая компания "TUI Россия".

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