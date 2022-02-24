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Более 16 тысяч жителей региона подали заявку на оформление больничного в дистанционном формате

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Снизить нагрузку на поликлиники, минимизировать риски распространения инфекционных заболеваний позволяет оформление листков нетрудоспособности в дистанционном формате. Заявку на дистанционное открытие и закрытие больничного подали уже более 16 тысяч жителей региона.

«На сегодняшний день важнейшая задача любого учреждения здравоохранения — минимизировать риски заражения новой коронавирусной инфекцией, — отметил главный врач Волжской центральной районной больницы Сергей Братко. — На фоне роста заболеваемости, вызванного распространением нового штамма «омикрон», увеличилось количество вызовов врача на дом. С начала года листки нетрудоспособности оформляются только в электронном виде. В феврале Минздрав России утвердил новый порядок оформления больничных листов в дистанционном формате. Это нововведение позволяет пациентам с лёгким и средним течением заболевания, не посещая медицинское учреждение, уйти на самоизоляцию и обезопасить других, прервав цепочку распространения инфекции».

Возможностью оформить больничный в дистанционно воспользовались почти 400 жителей Волжского района.

«Это удобно для наших пациентов, — пояснила врач-терапевт поликлинического отделения Волжской больницы в микрорайоне Южный город Олеся Мальцева. — Чтобы оформить заявку на дистанционную консультацию с медработником, необходимо позвонить по единому номеру «122» или в регистратуру поликлиники. Консультация будет проведена наиболее удобным для пациента способом — посредством аудио- или видео-звонка. По итогам консультации медицинский работник примет решение об оформлении листка нетрудоспособности в формате электронного документа на семь календарных дней. Информация об открытии больничного листа отобразится в личном кабинете на портале Госуслуг. Мы проводим мониторинг состояния пациента от момента его первичного обращения, при необходимости организуем выезды врача на дом».

Если через семь дней со дня открытия листка нетрудоспособности самочувствие пациента нормализуется, и не будет никаких признаков респираторного заболевания, больничный может быть закрыт дистанционно. При сохранении симптомов заболевания к пациенту на дом будет направлен медицинский работник, который продлит лист нетрудоспособности ещё на семь дней, при необходимости проведёт экспресс-тестирование на антиген возбудителя или ПЦР-тестирование, а также скорректирует лечение.

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