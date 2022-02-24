16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области готовы к приёму людей, прибывающих из ДНР и ЛНР

Читали 17

Представители регионального межведомственного оперативного штаба Самарской области провели контрольный осмотр и проверку готовности пунктов временного размещения для встречи прибывающих в регион жителей ДНР и ЛНР.

В настоящее время для ПВР определены ресурсы баз отдыха разных муниципалитетов, не задействованные в настоящий момент в организации смен для жителей губернии – это «Кинель-Черкасский санаторий «Колос», лагерь «Космос-2», БО «Дубки» и БО «Волжанка».

В ПВР подготовлено все для встречи женщин с детьми, в том числе с грудничками, граждан пожилого возраста. Организованы пункты оказания медпомощи, будут проведены плановые медицинские осмотры, тестирование на COVID-19, оказана юридическая помощь, консультации по социальным мерам поддержки. Для лиц трудоспособного возраста предусмотрена возможность временного устройства на работу, в каждом ПВР будет развернут мобильный пункт центра занятости.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева отметила, что в ПВР семьям, пожилым людям, детям будет оказана вся необходимая поддержка, предусмотрена возможность оформления на месте и единовременных социальных выплат. «Мы выезжали в каждый ПВР, чтобы еще раз все лично пройти, проверить, переговорить с персоналом, насколько всё и все готовы. Проверяли такие стандартные вещи, базовые, как места проживания, места, где люди будут принимать пищу, как организуют досуг. И безусловно очень волнительно и трепетно относимся к моменту встречи», — отметила Регина Воробьева.

В настоящее время Самарская область готова принять порядка 1000 вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик. Прибытие железнодорожного состава ожидается 24 февраля. По предварительной информации почти половина прибывающих — это дети разных возрастов, в том числе младенцы, много пожилых людей. Для людей, временно оставивших свои дома, спасая жизни и семьи, будет оказана вся необходимая помощь. Для этих целей выделяются средства федерального бюджета, посильная помощь идет из внебюджетных источников, общественные организации, волонтеры, просто жители Самарской области проявляют высокую социальную ответственность и искреннее желание оказать помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил слова благодарности своим землякам за сочувствие и отзывчивость, доброту, с которыми многие жители региона откликнулись, предложив свою помощь братскому народу. Накануне Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что гуманитарный груз из Самарской области был доставлен в Ростовскую область и в составе большой колонны от регионов России направляется в ДНР и ЛНР.

Отдельно подчеркнем, что для всех прибывающих в регион из ДНР и ЛНР в составе организованной группы или самостоятельно начал работу телефон «горячей линии» министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по всем вопросам оформления мер социальной поддержки: 8 800 100 56 61.

Для оказания помощи жителям ДНР и ЛНР открыт и специальный счёт.

Полное наименование: Самарская региональная общественная организация по содействию защите прав человека

«ДОСТОЙНАЯ ПОМОЩЬ»

Сокращенное наименование: СРОО по содействию защите прав человека «Достойная помощь»

Юридический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215

Фактический адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215

ИНН: 6319727754

КПП: 631501001

ОГРН: 1106300002115

ОКПО: 64965456

Банк получателя: Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г. Самара ИНН 7707083893

КПП 631602006

БИК: 043601607

ОГРН: 1027700132195

Корсчет: 30101810200000000607

расчетный счет (в рублях РФ) № 40703810654400001635

Версия для печати

Новости

Назад. 24 февраля 2022
В Самарской области готовы к приёму людей, прибывающих из ДНР и ЛНР
"Крылья Советов" завершили зимнюю трансферную кампанию
Более 16 тысяч жителей региона подали заявку на оформление больничного в дистанционном формате
Строительство нового здания театра «Грань» начнется летом

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

В Самарской области готовы к приёму людей, прибывающих из ДНР и ЛНР

Представители регионального межведомственного оперативного штаба Самарской области провели контрольный осмотр и проверку готовности пунктов временного размещения для встречи прибывающих в регион жителей ДНР и ЛНР.

Самарские детские онкологи встретились со своей пациенткой спустя 17 лет после операции

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н.Ивановой прошла встреча врачей отделения онкологии, гематологии и химиотерапии с пациенткой, которая проходила там лечение 17 лет назад.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Самарской области выдана 10-тысячная Карта жителя Самарской области

Сегодня в офисе банка ВТБ вручена 10-тысячная карта жителя Самарской области. Счастливым обладателем многофункционального пластика стала жительница Самары. С начала массового выпуска карты жителя Самарской области банки-эмитенты уже получили более 12 тысяч заявок на ее оформление.

Состоялось первое в 2022 году заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений

В среду, 9 февраля, под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений, содействию развитию территории и сохранению объектов культурного наследия в исторической части г. о. Самара.

Он и она