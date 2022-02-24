16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Строительство нового здания театра «Грань» начнется летом

Читали 18

Готовность к строительству нового здания театра «Грань» обсудили на совещании, которое провел во вторник, 22 февраля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие министр строительства региона Николай Плаксин, директор ГАУ «Государственная экспертиза проектов в строительстве» Александр Балашов, представители компании-проектировщика, администрации городского округа Новокуйбышевск и художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе.

Инициативу строительства нового современного здания для театра-студии из Новокуйбышевска, который известен далеко за пределами Самарской области, поддержал Губернатор региона Дмитрий Азаров.

Был решен большой комплекс вопросов: подбор и оформление земельного участка, выделение финансирования, проектирование здания. В настоящее время работы по подготовке к строительству вышли на финишную прямую.

Новое здание театра будет возведено на площади Трудовой Славы Новокуйбышевска, общая площадь объекта составит около восьми тысяч квадратных метров. Здесь разместятся три зала, выставочное пространство, помещения школы актерского мастерства – новый культурный центр Новокуйбышевска будет многофункциональным по содержанию.

«Устраивает ли вас проект, соответствует ли он вашей концепции развития театра?», — с таким вопросом обратился председатель Правительства к Денису Бокурадзе. «Полностью соответствует», — подтвердил художественный руководитель театра-студии.

В настоящее время госэкспертиза завершает работу над анализом проекта. Планируется, что уже в марте будет объявлен конкурс на строительство здания, а работы начнутся летом текущего года.

«При формировании технического задания прошу обратить особое внимание на требованиях законодательства к исполнителям контракта. Это должны быть подрядчики с большим опытом строительства, в том числе сложных зданий, объектов по госконтрактам. Объект особый. Работы должны быть исполнены в срок и с высоким качеством, — подчеркнул Виктор Кудряшов. – Сейчас наша основная задача – как можно скорее приступить к строительству».

Первый вице-губернатор призвал руководство Новокуйбышевска оказывать организационную и административную поддержку в исполнении работ при реализации проекта. Завершить строительство нового здания театра планируют весной 2024 года.

Версия для печати

Новости

Назад. 24 февраля 2022
В Самарской области готовы к приёму людей, прибывающих из ДНР и ЛНР
"Крылья Советов" завершили зимнюю трансферную кампанию
Более 16 тысяч жителей региона подали заявку на оформление больничного в дистанционном формате
Строительство нового здания театра «Грань» начнется летом

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

В Самарской области готовы к приёму людей, прибывающих из ДНР и ЛНР

Представители регионального межведомственного оперативного штаба Самарской области провели контрольный осмотр и проверку готовности пунктов временного размещения для встречи прибывающих в регион жителей ДНР и ЛНР.

Самарские детские онкологи встретились со своей пациенткой спустя 17 лет после операции

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н.Ивановой прошла встреча врачей отделения онкологии, гематологии и химиотерапии с пациенткой, которая проходила там лечение 17 лет назад.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Самарской области выдана 10-тысячная Карта жителя Самарской области

Сегодня в офисе банка ВТБ вручена 10-тысячная карта жителя Самарской области. Счастливым обладателем многофункционального пластика стала жительница Самары. С начала массового выпуска карты жителя Самарской области банки-эмитенты уже получили более 12 тысяч заявок на ее оформление.

Состоялось первое в 2022 году заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений

В среду, 9 февраля, под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений, содействию развитию территории и сохранению объектов культурного наследия в исторической части г. о. Самара.

Он и она