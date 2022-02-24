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"Крылья Советов" завершили зимнюю трансферную кампанию

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Зимнее трансферное окно 2022 г. для "Крыльев Советов" получилось насыщенным. Соглашения с командой подписали три опытных игрока и 12 молодых футболистов.

По итогам сборов, трое из них продолжат выступать за "Крылья", а девять уйдут в аренды. В итоговую заявку попали следующие игроки:

№ 22 Фернандо Костанца. Амплуа: правый защитник. Фернандо Костанца имеет гражданство Бразилии и Италии. Несмотря на молодой возраст, это очень опытный футболист, на счету которого шесть матчей группового этапа Лиги чемпионов. Всего в составе "Шерифа" он провел 42 матча, забил один гол и отдал девять результативных передач. Контракт с игроком рассчитан на 3,5 года.

№ 85 Иван Игнатьев. Амплуа: нападающий. Молодой нападающий арендован "Крыльями Советов" на ближайшие полгода. В соглашение между клубами прописана опция выкупа форварда самарским клубом. Иван - воспитанник "Краснодара". За эту команду он провел 54 матча, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. В составе "Рубина" на его счету 40 игр, три забитых мяча и три голевые передачи.

№ 77 Артем Соколов. Амплуа: полузащитник. Артем Соколов - атакующий полузащитник, имеет опыт выступления в юношеской сборной России. 18-летний воспитанник "Чертаново" в этом сезоне играл за подмосковные "Химки", где провел 12 матчей в РПЛ и отдал одну результативную передачу.

№ 14 Александр Коваленко. Амплуа: полузащитник. Молодой, но ярко себя проявивший на зимних сборах Александр Коваленко - воспитанник "Чертаново". На его счету в текущем сезоне 13 матчей в ФНЛ-2, в которых он отметился двумя голевыми передачами. Имеет большой опыт выступлений за юношеские сборные России. В национальной команде до 19 лет на его счету девять матчей и два забитых гола. Контракт с нашим клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

№ 66 Ян Гудков. Амплуа: левый защитник. 19-летний левый защитник. Может сыграть справа и слева в полузащите. Воспитанник "Чертаново", после перешел в "Олимп-Долгопрудный". В ФНЛ сыграл 22 матча. Контракт Яна с "Крыльями Советов" подписан на 3,5 года.

№ 44 Матео Барач. Амплуа: центральный защитник. 27-летний хорват арендован у "Сочи" до конца сезона с правом выкупа. Матео начинал свою карьеру на родине, где выступал за "Осиек". В Австрии Барач играл за венский "Рапид". В составе "Рапида" Матео провел 80 матчей, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. В текущем сезоне на его счету 10 матчей за "Сочи" в РПЛ и четыре игры в Лиге Конференций. Барач имеет опыт выступления за сборную Хорватии.

№ 95 Илья Гапонов. Амплуа: центральный защитник. Центральный защитник Илья Гапонов арендован у столичного "Спартака" с опцией выкупа. Илья родился в городе Орел, свою карьеру начинал в "Строгино". После перешел в стан красно-белых. Всего на его счету 23 матча в составе "Спартака" и 59 игр за "Спартак-2".

"В это трансферное окно мы провели большую работу. Команду пополнили качественные игроки. Отмечу, что пришедшие футболисты - молодые и перспективные спортсмены, которые еще не сказали своего слова в футболе. Уверен, что наш тренерский штаб знает, как сделать так, чтобы каждый игрок прогрессировал в "Крыльях" и показывал свои лучшие качества. Также мы подумали о будущем и подписали контракты с перспективными и молодыми игроками не старше 21 года. Часть из них продолжит набираться опыта в командах ФНЛ-1 и ФНЛ-2. "Крылья" хорошо поработали на сборах. Впереди - 12 туров чемпионата, вся борьба еще впереди, и мы надеемся, что команда будет играть в свой футбол и добиваться результата", - отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Группа футболистов "Крыльев" отправилась в аренды: Дмитрий Прищепа проведет ближайший год в столичном "Велесе", молодые новички команды 20-летний голкипер Никита Яворский, 20-летний полузащитник Никита Першин, 18-летний полузащитник Илья Грибакин, 19-летний нападающий Егор Панков, 19-летний форвард Павел Попов останутся в аренде в "Чертаново". Александр Никитенков, Леонид Герчиков и Дмитрий Великородный арендованы липецким "Металлургом", выступающем в ФНЛ, до конца текущего сезона, а Никита Салтыков арендован "Звездой" из Санкт-Петербурга.

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Назад. 24 февраля 2022
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