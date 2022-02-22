16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территорию

Читали 30

В главный мужской праздник — 23 февраля — видеосервис Wink представит большую подборку лучших фильмов, которые станут источником силы и уверенности в себе. Это проверенные рейтингами сюжеты с опасными приключениями и зрелищными сражениями, которые возможны не только на поле боя.

Начать можно с отечественных фильмов, связанных общей темой: их герои — военные летчики. В драме "Летчик" (12+) зрителей ждет история, частично основанная на подвиге знаменитого Алексея Маресьева, а действие картины происходит зимой 1941 года под Москвой. Фильм "Небо" (12+) переносит поклонников военной авиации в новейшее время: это первый художественный фильм, рассказывающий о реальной контртеррористической операции в Сирии.

Американская картина "Ледяной драйв" (16+) напомнит, что место подвигу есть и в мирное время. Герой Лиама Нисона, дальнобойщик Майк, спешит к обрушившейся шахте, в которой остались люди. Под колесами его 33-тонного грузовика — скользкий и уже довольно тонкий апрельский лед, а значит, реальный ледяной драйв зрителям обеспечен. Еще одно скоростное приключение ждет фанатов Доминика Торетто в "Форсаже 9" (12+). Защищать герою Вина Дизеля придется самое ценное — свою семью, но и противник окажется не чужим ему человеком.

Для мужчин, которые уверенно смотрят в будущее и знают, что справятся с самыми фантастическими угрозами, станет подарком триллер "Веном 2" (16+), марвеловская история борьбы не только с внешним врагом, но и со злом внутри себя. Добавит адреналина и недавняя премьера Wink, российская картина "Чемпион мира" (12+), в центре которой — шахматы. Дуэт Ивана Янковского и Константина Хабенского в ролях шахматных чемпионов Анатолия Карпова и Виктора Корчного покажет, что черно-белая доска может быть тем еще полем битвы.

Напоследок Wink оставил секретное оружие, без которого не обойтись даже самым отважным и находчивым героям — юмор. Сериал "Голяк" (18+) поможет сбросить напряжение, ведь спасать мир в нем не нужно и можно просто наслаждаться приключениями компании британских парней под предводительством мелкого жулика Винни ОʼНила (Дэмиен Молони). А эксклюзивный перевод Гоблина добавит английскому юмору остроты.

Новые клиенты видеосервиса могут подключить подписку "Трансформер" и бесплатно пользоваться видеотекой в течение 60 дней. "Трансформер" — это тариф-конструктор, который сам подстраивается под интересы пользователя и предлагает отличный микс контента (более 300 телеканалов, более 50 тыс. фильмов и сериалов). Подписка "Трансформер" превратит Wink в персонифицированный видеосервис.

Версия для печати

Новости

Назад. 22 февраля 2022
Борись, побеждай, смейся: Wink приглашает на мужскую территорию

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Граффити — не вандализм, а искусство

Творчество или вандализм? Наверное, многие задавались подобным вопросом гуляя по улицам своего города, особенно в тот момент, когда перед глазами появляются огромные разноцветные символы и надписи на зданиях. В чём смысл граффити? И как отличить вандала от граффити-художника? В этом мне помог разобраться представитель граффити-команды "Quick Handz Crew".

Люди

Самарские детские онкологи встретились со своей пациенткой спустя 17 лет после операции

В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н.Ивановой прошла встреча врачей отделения онкологии, гематологии и химиотерапии с пациенткой, которая проходила там лечение 17 лет назад.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Самарской области выдана 10-тысячная Карта жителя Самарской области

Сегодня в офисе банка ВТБ вручена 10-тысячная карта жителя Самарской области. Счастливым обладателем многофункционального пластика стала жительница Самары. С начала массового выпуска карты жителя Самарской области банки-эмитенты уже получили более 12 тысяч заявок на ее оформление.

Состоялось первое в 2022 году заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений

В среду, 9 февраля, под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание проектного офиса по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений, содействию развитию территории и сохранению объектов культурного наследия в исторической части г. о. Самара.

Он и она