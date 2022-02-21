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Бизнес назвал кредитование в январе максимально доступным

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Согласно Индексу RSBI, который в январе 2022 года составил 53,1 пункт, малый и средний бизнес продолжает удерживать позиции в зоне роста на фоне обновления исторических максимумов отдельных компонент.

В январе выросла компонента продаж, несмотря на позиции в зоне спада, а также компонента кредитов, которая второй месяц подряд достигает исторических максимумов. Незначительное снижение в отчетном периоде продемонстрировали компоненты инвестиций и кадров.

"Рекордный рост кредитования малого и среднего бизнеса в декабре прошлого года привел к увеличению продаж и насыщению спроса на кредиты в начале 2022 года. Компонента кредиты достигла исторического максимума в 59,1 пункта за счет двукратного превышения количества предпринимателей, которые полностью удовлетворены доступностью займов по отношению к тем, кто не удовлетворен уровнем кредитования. В последние месяцы мы наблюдаем положительную динамику и компоненты продаж, которая говорит о постепенном росте выручки бизнеса. При этом, как показало исследование, наиболее активно восстанавливается производственный сегмент", — пояснил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ.

"Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию после новогодних праздников, продажи выросли, но не отыграли своего ноябрьского падения. Учитывая, что ситуацию с коронавирусом в целом удалось взять под контроль, полагаем, что в скором времени компонента выйдет на допандемийные показатели. Отдельно отметим рост кредитования, что важно, учитывая рост ключевой ставки Банка России. С одной стороны, высокая удовлетворенность предпринимателей говорит о том, что люди успели взять кредиты по более низким ставкам, с другой — необходимость в кредитах была обусловлена в том числе существенным ростом цен на материалы. Что касается микробизнеса, то здесь ситуация не улучшается. Считаем, что необходимо фокусироваться на мерах поддержки именно для этой категории предпринимателей, а также для тех, кто занят в фермерском хозяйстве", — отметил Александр Калинин, президент "Опоры России".

Основные тренды

Компонента продажи продолжила восстановление за счет роста фактических и ожидаемых значений.

Рост выручки отметили 22% предпринимателей, против 18% в декабре, а показатели сокращения выручки остались неизменными по отношению к декабрю и составили 36%.

Число МСБ, ожидающих роста выручки в ближайшие три месяца, выросло на 5% до 23%, а тех, кто ожидает сокращения, наоборот, снизилось на 4% до 33%.

Компонента кадры снизилась на фоне роста числа МСБ, отмечающих сокращение сотрудников.

Количество предпринимателей, которые урезали штат в отчетном периоде, составило 17%, что на 2% больше, чем в декабре, а количество тех, кто увеличивали персонал, практически не изменилось и составило 13% от общего числа опрошенных.

Динамика ожиданий на ближайшие три месяца изменилась мало — 21% МСБ будут увеличивать штат, а 7% сокращать.

Компонента инвестиции незначительно снизилась, но сохранила позиции вблизи максимумов.

Доля МСБ, наращивавших инвестиции в январе, снизилась на 2% и составила 22%, а доля тех, кто их сокращал, составила 9%, что сопоставимо с показателями прошлого месяца.

В ближайшие три месяца инвестировать планируют 27% опрошенных предпринимателей, что меньше на 2% по сравнению с ожиданиями прошлого месяца, а снижать их объем будут на 2% больше — об этом заявили 6% респондентов.

Компонента кредиты обновила исторический максимум.

Рекордное число МСБ, взявших кредит в декабре, в начале 2022 года продолжает поддерживать удовлетворенный спрос на максимумах. Основным драйвером увеличения компоненты стали предприятия МСБ, у которых уже есть кредит — их количество выросло на треть.

Индекс RSBI по размерам бизнеса

Микробизнес восстанавливается от последствий пандемии медленнее, чем малый и средний: с пика пандемии в апреле 2020 года, разрыв в значениях индекса только увеличивается. Примечательно, что в феврале микробизнес ждет улучшения ситуации с продажами относительно января, а малый и средний бизнес ожидает снижения выручки.

Индекс RSBI по видам деятельности

Индексы всех сфер деятельности продолжили расти в январе. Индекс производственного сегмента второй раз подряд обновил исторический максимум и составил 57,9 пунктов, что связано с высокой доступностью кредитов и улучшением ситуации с выручкой, хотя и на ожиданиях ее февральского снижения в производстве.

Сфера услуг почти достигла нейтрального уровня за счет высоких ожиданий.

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1837 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. — снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.

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Назад. 21 февраля 2022
Бизнес назвал кредитование в январе максимально доступным
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