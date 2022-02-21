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ВСК застраховала рекордсмена Артема Алискерова на время забега по озеру Байкал

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Страховой Дом ВСК выступил партнером Артема Алискерова — организатора спортивных марафонов, направленных на привлечение внимания общественности к теме нехватки доноров костного мозга. ВСК застраховала спортсмена от несчастных случаев.

Артем Алискеров является рекордсменом Книги рекордов России как организатор самого продолжительного мини-матча для футболистов-любителей, обладателем мирового рекорда по восхождению на Эльбрус на 11 день после выписки из больницы с диагнозом лейкемия, многократным участником Гонки героев, а также автором YouTube канала "НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО". Артем в 2021 году победил рак крови, и уже в начале 2022 года планирует провести забег по льду озера Байкал в экстремальных условиях. Атлет пробежит вдоль Байкала 700 км. Его спортивные достижения направлены в первую очередь на привлечение внимания к проблеме нехватки доноров костного мозга и лечения рака крови.

Страховой Дом ВСК выступил генеральным спонсором легкоатлетического забега по Байкалу. Сотрудничество компании и Артема Алискерова началось еще в ноябре 2021 года — тогда спортсмен готовился к марафону по Золотому кольцу.

"Для нас очень важно поддерживать социальные проекты, а нехватка доноров костного мозга является одной из острых проблем сферы здравоохранения в части лечения больных онкологией. Так, на данный момент россиянам требуется не менее 1 млн доноров костного мозга, а число реальных доноров не превышает 200 тысяч¹. Артем является действительно сильной личностью, настоящим примером для подражания, поэтому мы гордимся возможностью быть частью такого значимого и нужного проекта", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

¹https://tass.ru/obschestvo/12434009

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Назад. 21 февраля 2022
ВСК застраховала рекордсмена Артема Алискерова на время забега по озеру Байкал
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