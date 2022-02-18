ВСК стала партнером Центра поддержки предпринимательства и Центра поддержки экспорта Адыгеи

18.02.2022 13:45 Читали 4

Адыгейский филиал Страхового Дома ВСК договорился с АНО "Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" и Центром поддержки экспорта (ЦПЭ) о совместном проведении мероприятия с участием представителей бизнес-сообщества Республики Адыгея.

Встреча с руководством компаний состоялась в рамках подготовки мероприятий, посвященных 30-летию ВСК. По ее итогам стороны договорились о заключении безвозмездного партнерского соглашения с ЦПП "Мой бизнес", в рамках которого партнер размещает на своем сайте информацию о ВСК и реализуемых компанией решениях для минимизации рисков для субъектов МСП. Совместно будет организовано мероприятие на площадке центра "Мой бизнес".

"За 30 лет партнерами ВСК становились различные федеральные и региональные компании, и всегда наша страховая организация ответственно относилась к сотрудничеству. Каждое партнерство позволяло поддерживать и развивать бизнес-сообщество, в том числе в регионах. Так что уверена, что от взаимодействия с ЦПП "Мой бизнес" мы увидим только пользу", — отметила Маргарита Шеуджен, директор Адыгейского филиала Страхового Дома ВСК.

Центр поддержки предпринимательства "Мой Бизнес" создан с целью оказания информационно-консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства Республики Адыгея. Организация проводит обучение персонала, поддерживает экспортную деятельность, содействует ее развитию, регистрирует, патентует и сертифицирует бизнес.