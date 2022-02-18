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Дмитрию Сазонову кассация увеличила срок и вернула штраф в 220 млн рублей

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Уголовное дело экс-полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова пересмотрено в кассационной инстанции.

14 февраля состоялся пересмотр дела: судья 6-го КСОЮ Павел Колотовкин согласился с тем, что сотрудничество с ОПГ имело место, приговор изменил и увеличил срок лишения свободы, назначенный Сазонову, с 9,5 года до 11 лет. Также в приговор вернулся огромный штраф, ранее отмененный судом.

Напомним, в марте 2021 г. кассационная инстанция, частично уменьшив, частично изменив объем обвинения, снизила Сазонову, признанному виновным в получении взяток, срок лишения свободы с 12 до девяти с половиной лет. Также была в 10 раз снижена сумма штрафа - с 220 млн до 22,5 млн рублей. Кроме того, из объема арестованного имущества исключили часть имущества, принадлежащего жене Сазонова. Смягчение было связано с тем, что из обвинения пропал основной эпизод дела - сотрудничество с "законовскими".

Параллельно защита Сазонова отсудила денежную компенсацию в Страсбургском суде за "чрезмерную длительность содержания под стражей в ходе предварительного следствия".

Представление в Верховный суд РФ внесла Генеральная прокуратура, которая подвергла сомнению законность смягчения приговора Дмитрию Сазонову. Верховный Суд пошел прокурорам навстречу и снова вернул дело в кассационную инстанцию. 

Ужесточение приговора экс-замруководителя областного управления Росгвардии пока никто официально не комментирует.

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