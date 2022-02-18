В Самарской области выдана 10-тысячная Карта жителя Самарской области

Карта жителя Самарской области выпускается на базе платежной системы «Мир». Универсальный пластик можно использовать на территории региона как полноценную банковскую карту, проездной в общественном городском транспорте, получать скидки от партнеров проекта. С этого года владельцам карт стал доступен новый функционал – полис ОМС, который является аналогом бумажного документа. Также держатели единых карт могут зарегистрировать ее как ски-пасс на горнолыжном комплексе «Кувандык 365» в Оренбургской области.
Проект «Карта жителя Самарской области» был запущен в эксплуатацию во второй половине 2021 года в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его федеральной составляющей «Информационная инфраструктура».
«Проект «Карта жителя Самарской области» активно развивается во многом благодаря поддержке областного правительства и лично губернатора Дмитрия Азарова. С помощью Карты жители Самарской области в этом году смогут получить ряд медицинских услуг. Уже сейчас ее можно использовать как полис ОМС при обращении в регистратуры лечебных учреждений. В ближайшее время совместно с областным министерством здравоохранения будет разработан и внедрен сервис «Электронный рецепт». Помимо этого, на портале Карты жителя мы продолжим развивать сервисы в сфере культуры, туризма, спорта: появится возможность оплаты экскурсий и регистрации на спортивные мероприятия. В перспективе Карта жителя Самарской области должна стать единой площадкой записи на прием в МФЦ. Уверен, все это сделает проект востребованным и популярным среди жителей региона», – прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.
Оформить заявку на карту жителя Самарской области можно онлайн на интернет-портале продукта. Для этого необходимо авторизоваться на портале через Госуслуги и заполнить поля предлагаемой формы. Подача заявления на выпуск единого пластика доступна лично в любом региональном офисе ВТБ или банка «Солидарность». Для этого потребуется предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Оформление карты жителя является бесплатной для всех клиентов. В среднем ее срок изготовления составляет от 14 дней.
«Карта жителя Самарской области является одним из знаковых розничных продуктов для банка в регионе. В этом году команда ВТБ совместно с другими участниками проекта продолжит активно развивать и совершенствовать ее. В феврале у карты жителя на базе «Мультикарты» ВТБ появилась новая функция – реестровый выпуск. Любой работодатель сможет легко оформить карты жителя для своего коллектива, и не важно, какая у него численность. При этом для удобства мы готовы взять на себя фотосъемку сотрудников, чтобы компания не тратила на это время», – говорит Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области.
Для удобства пользователей на карту можно оформлять любые выплаты социального характера, переводить зачисление пенсии и заработной платы.
«Удобно, что в одной карте есть все, что нужно в повседневной жизни. Интересно использовать карту жителя как транспортную и скидочную, чтобы не заполнять кошелек другими пластиковыми картами. Большой плюс, что с картой жителя теперь можно обращаться в поликлиники, потому что не всегда с собой есть бумажный полис ОМС, а в текущей ситуации никогда не знаешь, в какое время он может пригодиться», – отметила Татьяна Патрасиенко.