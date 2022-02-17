Объем выплат ВСК своим клиентам за 15 лет вырос в 11 раз (число страховых случаев при этом увеличилось в 4 раза). Так, в 2006 году объем компенсаций клиентам составил 3,4 млрд рублей, а в 2021 достиг уже 37 млрд.
В течение года Страховой Дом ВСК заключал примерно 40 договоров в минуту.
"Для любой компании важно никогда не стоять на месте — за 30 лет работы на страховом рынке ВСК продемонстрировала умение быстро реагировать на меняющиеся экономические реалии, способность развиваться и совершенствовать сервисы для своих клиентов. Мы широко применяем новые технологии, такие как сбор и аналитика больших объемов данных и искусственный интеллект. Сегодня более 60% страховых случаев по каско урегулируется дистанционно. Для клиентов ВСК доступно урегулирование онлайн страховых событий по несчастным случаям и болезни, а также имуществу физических лиц. Для логистических компаний доступен продукт, который работает с помощью передовых методов API интеграции с информационными системами участников транспортного процесса и предоставляет клиентам защиту грузоперевозок почти мгновенно. Наша компания активно включает дополнительные сервисы в свои продукты, например, телемедицину в ДМС. Все это позволяет нам наращивать клиентскую базу и сохранять лояльность страхователей", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.