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Более 100 млн рублей — ежедневные выплаты ВСК своим клиентам в 2021 году

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Ежедневно в 2021 году Страховой Дом ВСК выплачивал своим клиентам более 100 млн рублей, суммарный объем компенсаций за год составил около 37 млрд рублей.

Объем выплат ВСК своим клиентам за 15 лет вырос в 11 раз (число страховых случаев при этом увеличилось в 4 раза). Так, в 2006 году объем компенсаций клиентам составил 3,4 млрд рублей, а в 2021 достиг уже 37 млрд.

В течение года Страховой Дом ВСК заключал примерно 40 договоров в минуту.

"Для любой компании важно никогда не стоять на месте — за 30 лет работы на страховом рынке ВСК продемонстрировала умение быстро реагировать на меняющиеся экономические реалии, способность развиваться и совершенствовать сервисы для своих клиентов. Мы широко применяем новые технологии, такие как сбор и аналитика больших объемов данных и искусственный интеллект. Сегодня более 60% страховых случаев по каско урегулируется дистанционно. Для клиентов ВСК доступно урегулирование онлайн страховых событий по несчастным случаям и болезни, а также имуществу физических лиц. Для логистических компаний доступен продукт, который работает с помощью передовых методов API интеграции с информационными системами участников транспортного процесса и предоставляет клиентам защиту грузоперевозок почти мгновенно. Наша компания активно включает дополнительные сервисы в свои продукты, например, телемедицину в ДМС. Все это позволяет нам наращивать клиентскую базу и сохранять лояльность страхователей", — отмечает Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 17 февраля 2022
Более 100 млн рублей — ежедневные выплаты ВСК своим клиентам в 2021 году

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