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В апреле 2022 года девятиклассники шести школ Самарской области примут участие в исследовании по модели PISA

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В апреле текущего года Самарская область примет участие в международной оценке образовательных достижений учащихся по модели PISA. Напомним, PISA (Programme for International Student Assessment) – это международное сопоставительное исследование качества образования, в рамках которого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет. Проводится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Национальным центром проведения исследования PISA в Российской Федерации является ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования».

Применить теорему Пифагора или закон Ома не в условиях задачи, а в реальной жизни. В школах Самарской области теперь учат не зазубривать теорию, а формировать функциональную грамотность. Проще говоря, развивают у детей навыки, которые пригодятся им в быту. Именно они будут оцениваться в ходе международного исследования PISA. Оно проводится раз в три года, выполняется непосредственно на компьютере и включает в себя задания как с вариантами ответа, так и с открытым вводом ответа.

«Наша задача – сделать максимально возможное, чтобы дети после окончания школы могли использовать полученные знания на практике. Ведь в жизни им предстоит не решить задачу у доски, а посчитать, например, сколько упаковок плитки нужно купить, чтобы сделать ремонт на кухне, – поясняет заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская. – Не просто повысить качество обучения, а к 2024 году войти в десятку сильнейших стран мира по качеству общего образования – это цель, поставленная Президентом России. Одним из основных инструментов, позволяющих увидеть, насколько мы приблизились к цели, и является международное исследование PISA».

Контроль показателей нацпроектов – важная задача, которая находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова«Без контроля нельзя осуществлять управление нацпроектами. И на территории Самарской области мы этой задачей озаботились буквально с первых дней реализации нацпроектов», – отмечал Глава региона.

Значимость международных исследований, в том числе PISA, крайне высока: проводя подобные исследования во всем мире, каждая страна получает объективные данные по уровню образования, четко формируется понимание плюсов и минусов в системе образования, и как следствие появляется возможность качественно скорректировать школьную программу. Международное сопоставительное исследование качества образования состоится в 2024 году, но подготовка к нему ведется уже сегодня. Готовятся не только школьники, но и учителя.

«Счастье учителя в успехах учеников. Каждый из нас готов осваивать новые технологии и никогда не останавливаться на достигнутом. Всё это ради наших детей. Сегодняшние уроки мы выстраиваем с обязательным  акцентом на практику, – рассказывает учитель физики школы с. Ягодное Елена Фоломкина– Нас сопровождает команда методистов Института регионального образования, для нас организованы «методические субботы». Летом перед началом нового учебного года в рамках выездных сессий министерства образования и науки Самарской области прошел семинар о функциональной грамотности для родителей. Уверена, все вместе – родители и педагоги – мы воспитаем эрудированных, всесторонне развитых, образованных детей».

 Промежуточные проверки нужны для того, чтобы вовремя скорректировать недочеты. В 2024 году в международном исследовании PISA примут участие абсолютно все школы Самарской области.

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Новости

Назад. 16 февраля 2022
В апреле 2022 года девятиклассники шести школ Самарской области примут участие в исследовании по модели PISA
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